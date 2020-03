Ile Maurice: Covid - 19 - Le public autorisé à se ravitailler dans les commerces dès le 2 avril

communiqué de presse

GIS - 31 mars 2020 : Le Comité national de communication sur le Covid-19 a communiqué ce matin, lors de son point de presse quotidien par visioconférence au bâtiment du Trésor à Port Louis, les modalités de réouverture des supermarchés et de boutiques à partir du jeudi 2 avril 2020. Les heures d'opération seront du lundi au samedi de 9 heures à 17 heures.

Le public sera autorisé à se ravitailler deux fois par semaine selon des conditions strictes et définies en vue de prévenir les rassemblements et les files d'attente, conformément aux mesures de distanciation sociale. Il est à noter qu'à ce jour, le pays compte 143 cas positifs de Covid-19 et a enregistré trois décès.

Les conditions, énoncées par le ministre du Tourisme et responsable du Comité ministériel relatif au système d'approvisionnement et de distribution des produits de première nécessité, M. Georges Pierre Lesjongard, sont :

1. L'accès aux supermarchés et boutiques sera très restreint et se fera par ordre alphabétique, comme suit :

· A - F : lundi et jeudi

· G - N : mardi et vendredi

· O- Z : mercredi et samedi.

2. Il y aura deux voies d'accès, d'une part pour les voitures, d'autre part pour ceux venant par autobus, bicyclettes et motocyclettes. Une seule personne par famille pourra venir faire ses courses, sauf pour les personnes handicapées, et les enfants ne seront pas admis.

3. Les citoyens devront présenter leur pièce d'identité et les résidents étrangers devront montrer leur passeport, et leur permis de résidence ou permis de travail.

4. Tous seront tenus de porter un masque pour couvrir la bouche et le nez. La Mauritius Export Association s'attelle actuellement à la fabrication de masques pour la population. Les caissiers porteront également des gants et un masque pour se protéger. Un gel désinfectant pour les mains est prévu à l'entrée de chaque établissement commercial.

5. Les consignes sanitaires seront affichées sur des posters et diffusées par haut-parleur dans les supermarchés. Les consommateurs, munis de leur propre sac, auront droit à un caddy, qui sera désinfecté avant et après chaque utilisation par le personnel.

6. Une inspection médicale sera aussi effectuée. Les personnes présentant des symptômes de Covid-19, dont la toux et une température de plus de 37,5 degrés, seront envoyées dans les hôpitaux désignés pour des tests de dépistage.

7. Des marquages au sol pour guider le public dans la file d'attente, à l'intérieur des supermarchés et boutiques, et à la caisse seront tracés pour signaler la bonne distance à respecter, les rayons accessibles et le trajet à suivre sans revenir sur ses pas. Les clients ne pourront pas rester plus de 30 minutes dans les supermarchés.

8. Une recommandation de moins de 3 articles par catégorie par personne sur les produits de base tels que riz, farine, lait, huile, papier toilette sera mise en place. Les aliments comme les fruits, les légumes, et les viandes seront pré-emballés et le public est invité à ne pas manipuler les produits.

En outre, le ministre du Tourisme, Georges Pierre Lesjongard, a enjoint les supermarchés et boutiques à mettre en œuvre les dispositions requises - marquage de sol, préemballages des produits, affiches, entre autres - le plus vite possible pour être autorisés à demeurer ouverts sous le couvre-feu.

Des visites auront lieu dès demain matin dans les supermarchés et boutiques pour vérifier la conformité aux règles sanitaires exigées. Ceux qui ne respectent pas ces conditions ne pourront opérer. Quant aux boulangeries, elles resteront fermées au public mais pourront fournir leurs pains en sachet aux supermarchés et boutiques.

Le ministre a aussi appelé à la responsabilité et à la discipline de tous les citoyens dans cet exercice d'approvisionnement. Il a ajouté que la Police sera présente afin de veiller au respect strict de ces consignes sanitaires.

#ResOulakaz#BeSafeMoris