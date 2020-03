Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Arise fait un don de millions d'articles médicaux à la Côte d'Ivoire

Engagés pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, et fidèle aux promesses faites aux communautés locales des pays dans lesquels elle intervient, Arise et ses filiales en Côte d'Ivoire, Arise Ivoire et Tipsp ont fait un important don de matériel médical à la Côte d'Ivoire.

Il s'agit, notamment de millions de masques et de vêtements de protection, de thermoflashs médicaux, de caméras thermiques et de flacons de gel hydro-alcoolique qui ont été remis, le lundi 30 mars 2020, à Abidjan, à une délégation gouvernementale conduite par Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et Adama Kamara, conseiller spécial du Premier ministre.

Selon le communiqué produit à cet effet, ce geste de Arise entre dans le cadre de la crise sanitaire actuelle (Covid-19), en tenant compte de la pénurie mondiale de matériel médical et sanitaire essentiel pour lutter contre la pandémie. Elle se fait donc le devoir de mettre l'ensemble de ses capacités logistiques et humaines à la disposition du peuple ivoirien aux fins d'arriver à bout de cette pandémie.

A noter qu'Arise Ports & Logistics (Arise P&L) finance, construit et exploitera le terminal industriel polyvalent de San Pedro (Tipsp) dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la République de Côte d'Ivoire. Avec 401 salariés en poste, la construction du terminal est en cours et il sera opérationnel courant 2021.