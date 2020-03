Algérie: Covid19 - Antar Yahia rejoint une action caritative de joueurs internationaux en solidarité avec Blida

Oran — L'ex-capitaine de la sélection algérienne de football, Antar Yahia, a annoncé mardi sa participation avec d'anciens et actuels joueurs des "Verts" à une opération caritative en guise de solidarité avec les habitants de Blida, les plus touchés par le coronavirus qui frappe l'Algérie et pratiquement tous les pays du monde.

Cette initiative, à laquelle a appelé un ex-responsable à la Fédération algérienne de football résidant à Blida, consiste en la vente aux enchères d'équipements de valeur (maillots, gants, ballons, etc.), et dont les revenus seront dédiés aux habitants de cette ville dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Les sportifs algériens, à l'instar des autres couches de la société, ne sont pas restés insensibles à la pandémie qui frappe le pays et la planète et tentent, chacun à sa manière, de contribuer dans des actions caritatives à même d'aider les hôpitaux et les différentes institutions sanitaires à surmonter cette difficile conjoncture.

C'est le cas avec le groupe Madar Holding, l'actionnaire majoritaire du CR Belouizdad, l'actuel leader de la Ligue 1 de football, qui a offert lundi plusieurs appareils médicaux au profit des autorités sanitaires du pays pour aider à faire face au coronavirus, rappelle-t-on.