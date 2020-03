Angola: COVID-19 - Le MPLA pour le respect à l'Etat d'urgence en vigueur en Angola

Luanda — Le Bureau politique du MPLA, parti au pouvoir en Angola, appelle tous les citoyens à rester chez eux, en quarantaine, et à respecter les orientations émanant des autorités, relatives aux restrictions sur la circulation et la distance sociale à garder, en vue de freiner la propagation du nouveau Coronavirus et à sauvegarder la santé publique.

Dans une déclaration sur les mesures de précaution à prendre, lesquelles figurent dans le Décret présidentiel relatif à l'affaire, le Mouvement populaire de libération de l'Angola exhorte les citoyens à respecter, scrupuleusement, les recommandations d'exception adéquates à la situation que le pays vit.

« La pandémie du COVID-19 cause des douleurs et des décès dans le monde entier. Cependant, toutes les énergies doivent être axées sur les mesures d'urgence afin de prévenir la souffrance, sauver les vies et réduire la force du virus hautement contagieux », indique le document.

Reconnaissant les efforts fournis dans ce sens par les médecins et tous les professionnels de la santé publique, le Bureau politique du MPLA appelle les citoyens à multiplier davantage les actions d'appui et de solidarité envers les familles et populations les plus vulnérables.

De même, mettant en relief le dévouement de l'Armée et celui de la Police, le Bureau politique du MPLA souligne que les forces de sécurité et d'ordre public « font tout pour préserver le bien le plus précieux : La vie de tous les Angolais ».

Appelant au calme et à la sérénité, le MPLA se dit convaincu que les Angolais, embus d'esprit de résilience et du sens de citoyenneté patriotique, finiront par surmonter ce moment difficile.

Enfin, le Bureau politique du Mouvement populaire de libération de l'Angola invite toutes les forces vives de la Nation à s'unir dans la lutte contre la pandémie du COVID-19.