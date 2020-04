Algérie: Prévention du Covod-19 - Les citoyens appelés au respect strict des instructions

Alger — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a appelé, en ces "circonstances difficiles que connait notre pays mais aussi le monde entier", les citoyens et tous les résidents sur le territoire national, à "faire preuve d'un haut sens de responsabilité et à respecter strictement les instructions données par les pouvoirs publics du pays et celles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à la lutte contre le Covid-19".

"Le respect des règles de confinement, de distanciation sociale et d'hygiène ainsi que l'adoption de gestes de prévention et la prise de toutes les mesures de protection et de prévention pour freiner la propagation de la pandémie sont des outils importants et essentiels pour préserver le droit à la vie qui est le plus sacré parmi les droits de l'homme et sans ce droit nous ne pourrons pas jouir du reste des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels", a indiqué mardi un communiqué du CNDH.

Il a ajouté que "le droit des citoyens aux soins médicaux est l'un des droits humains qui correspond au devoir et à la responsabilité de l'Etat de réunir les conditions nécessaires à la prévention et au traitement des maladies".

Le Conseil invite tout un chacun à faire montre de respect, de considération et de solidarité envers nos médecins et infirmiers et l'ensemble du personnel du secteur de la santé, ainsi qu'envers les agents de la protection civile et les différents corps de sécurité qui veillent sur notre santé et sécurité", priant "Allah Tout-Puissant de guérir nos malades et d'accueillir nos morts en Son vaste paradis".