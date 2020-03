Ile Maurice: Covid-19 - 10 choses à faire pendant le couvre-feu

Pour pas d'ennuis avec les autorités pour non-respect du couvre-feu, on a intérêt à... Res lakaz ! Qui dit «res lakaz» ne veut pas nécessairement dire s'ennuyer. On doit savoir meubler son temps. Ce couvre-feu nous permet de profiter de la vie différemment. Pour ceux à la maison, l'express vous propose 10 choses à faire. Positivons !

En famille

En temps normal, on aurait dû attendre les jours fériés ou caser un moment entre les heures de travail ou de leçons particulières des enfants pour faire la fête qui n'aurait pas duré jusqu'à tard. Le couvre-feu n'est qu'un long camping en famille. Profitez-en pour resserrer les liens avec les vôtres ! N'oubliez pas:les membres de la famille sont souvent sur deux ou quatre pattes.

Comment work from home avec les enfants ?

Pas évident de gérer le boulot, les tâches ménagères, les enfants en même temps. Caser l'heure d'apprentissage de vos enfants en parallèle avec le vôtre. Faites vos pauses ensemble !

«Kan pena lekol, pa ve dir aret aprann.» Certaines écoles primaires ont mis en place un système de home schooling. Pour les plus grands, les révisions et les devoirs se font en ligne pour la majorité.

Toutefois, dans la vie d'un enfant, il y a aussi des jeux. Des jeux collectifs en pleine air étant interdits, on peut toujours s'adonner à des jeux tels que les mots-croisés, les puzzles ou encore des jeux de société comme le Monopoly, le scrabble, le domino, les jeux de cartes, entre autres. Pensez aux jeux d'antan tels que les billes, la marelle, lastik...

Les jeux mobiles

Objectif: avancer dans un jeu que vous aimez tout en respectant un horaire très spécifique. D'ailleurs, les accros des jeux vidéo ne se sont pas fait prier pour se mettre à l'oeuvre. Attention ! Trop regarder son cellulaire ou écran peut avoir des effets néfastes sur la santé. Faites-le avec modération.

Jardinage ou Louvraz

Le couvre-feu donne l'occasion de «ramas inpe louvraz.» Notamment, le repassage de vêtements, mettre de l'ordre dans son armoire, changer de décor, entre autres. Mais attention, ce n'est pas le grand nettoyage !

D'autre part, si vous avez un espace vert, profitez-en pour faire un peu de jardinage. Et tant mieux si vous avez un potager car la vente des légumes est quasiment à l'arrêt.

Réveillez vos passions

Des passions, on en a tous. Vu qu'on a du temps, on peut s'y adonner à cœur joie. Faire de la lecture, de la peinture, de la gravure, de la musique, de la danse, du chant, de la couture, de la broderie, de la tricotterie, de la cuisine, de l'artisanat... Tant de choses à vous occuper vos loisirs. Essayez l'origami en famille ! Et ce ne sont pas les tutoriels qui manquent sur l'internet. Une chose pouvant menée à une autre, on peut finir par découvrir plusieurs nouveautés qui vous émerveilleront.

Faire de nouvelles choses et s'éduquer

Lancez-vous dans la découverte de l'inconnu. L'avantage c'est qu'il y a peut-être des membres de la famille qui peuvent vous aider à ouvrir les portes de l'inconnu. Ça permet ainsi de valoriser le temps passé ensemble.

La mode, la science, la religion, la culture, les traditions, les civilisations, les animaux... La liste est longue pour une découverte riche en émerveillement. Vous pouvez vous documenter grâce à la télévision, l'internet ou les livres. Parlant de livres, voilà une aubaine pour lire ceux qui sont depuis belle lurette sur nos étagères.

Prendre soin de soi

Vu que les salons de beauté sont fermés, c'est à vous de prendre soin de votre corps. Vous avez tout le temps pour faire des manicures et pédicures faciles. Mesdames, apprenez à vous épiler les sourcils. Changez de vernis à ongles quand vous voulez. Messieurs, utilisez le rasoir ou la tondeuse pour votre toilettage. Faites ensemble des séances de soins du visage avec des masques faits maison.

Un moment zen

Il est fortement recommandé de dormir pendant sept à huit heures par jour. Profitez du couvre-feu pour dormir autant d'heures que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à dormir pendant la journée, pratiquez d'autres techniques de relaxation telles que la méditation ou le yoga. L'idée est simplement de se revitaliser.

Par ailleurs, fini les «Pa gayn letan !» Vous pouvez consacrer du temps aux exercices physiques régulièrement. Pas d'activités collectives mais vous pouvez faire quelques mouvements chez vous ou dans votre jardin. Les tutoriels ne manquent pas sur les sites en ligne.

Vive la technologie

Le COVID-19 oblige, tout le monde est appelé à s'intéresser à l'actualité. Suivez les bulletins quotidiens sur la situation locale ainsi qu'internationale sur les sites d'internet ou les réseaux sociaux. Méfiez-vous cependant des fake news. Partagez les informations avec vos proches. Notamment au sujet des précautions à prendre , par exemple les gestes barrières, pour éviter de contracter la maladie.

On est tous dans le même bateau. Et Facebook est là pour nous le rappeler. Res lakaz et faites bon usage des réseaux ! Gardez contact avec votre famille et vos amis. Souriez grâce aux blagues en ligne, les uns plus hilarants que les autres.

Divertissements

Des films, des séries, des télé-réalités, vous pouvez regarder tout ce dont vous voudrez. Vous pouvez vous couchez tard ! Cela dit, faites attention au grignotage et pensez à ne pas trop appuyer sur le champignon en ce qui concerne la consommation de boissons alcoolisées. N'oubliez surtout pas de manger sainement et équilibré !