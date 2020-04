Burkina Faso: Solidarité contre le COVID-19 - La SITAB fait don de 25 millions F CFA au ministère de la Santé

La Société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso (SITAB), leader dans le secteur des produits sidérurgiques, notamment le fer à béton, les bacs, les tôles ondulées et les laminés marchands, a fait don de 25 millions de FCFA, le mardi 24 mars 2020, au ministère de la Santé. Le geste de ce groupe industriel intervient dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, qui menace la santé et la vie de milliers de personnes au Burkina Faso.

La liste des malades du coronavirus au Burkina Faso s'allonge de jour en jour. En rappel, le point sur l'évolution de la pandémie à la date du 29 mars fait ressortir un total de 222 cas, à savoir 70 femmes et 152 hommes, 15 nouveaux cas confirmés (12 à Ouaga, 2 à Bobo et 1 à Boromo), 2 guérisons, portant à 23 le nombre total de guéris, et 1 décès à Ouaga, portant à 12 le nombre de décès depuis le 9 mars. Depuis lors, les gestes de solidarité se multiplient pour y faire face.

Des participations symboliques aux dons en nature et en espèces en passant par l'usage des technologies pour la sensibilisation, chacun y va de sa touche personnelle. C'est ainsi que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui sévit dans le monde entier, la SITAB a entendu contribuer à sa manière a endiguer la maladie. Depuis l'annonce des premiers cas de Covid-19, elle a entrepris une série de mesures en vue de protéger aussi bien son personnel que sa clientèle, cela dans l'objectif d'en éviter la propagation. Les mesures prises par cette institution vont du respect strict des consignes sanitaires et d'hygiène au réaménagement des plannings de travail et des conditions de production en industrie. Au-delà de la mise en œuvre de cette batterie de mesures de protection contre la maladie, et consciente de sa responsabilité sociale, la SITAB a apporté son soutien au ministère de la Santé en vue d'appuyer les efforts du gouvernement.

Le don de 25 millions francs CFA contribuera au renforcement des capacités du personnel soignant et à la prise en charge des malades. Pour le directeur général, Elias HARFOUCHE, cette contribution c'est pour supporter le ministère de la Santé et tout le corps médical qui se tiennent aux premières lignes de cette bataille. Ainsi, le DG de la SITAB a souhaité bonne santé à tous les citoyens burkinabè et prompt rétablissement aux malades. Le représentant du ministère de la Santé, recevant le chèque des mains du DG de la SITAB, a salué le geste à sa juste valeur et traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabè à la sollicitude de la SITAB.