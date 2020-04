Maroc: Attijariwafa bank sur les starting-blocks pour venir en aide aux entreprises touchées par la pandémie

Afin de surmonter la situation difficile causée par la crise sanitaire du COVID-19, Attijariwafa bank mobilise son réseau d'agences, ses filiales et ses entités centrales pour être aux côtés des entreprises qui enregistrent des difficultés ou un ralentissement d'activité suite à cette crise.

Par conséquent, la banque indique que toute entreprise cliente se trouvant dans cette situation, peut contacter son agence Attijariwafa bank pour étudier, selon son besoin particulier, les solutions qui conviennent : report des échéances des crédits bancaires et leasing jusqu'au 30 juin 2020 ; mise en place d'un découvert de trésorerie exceptionnel pour faire face aux charges qui ne peuvent être ni suspendues, ni reportées.

A ce propos, elle précise que ce découvert exceptionnel, bénéficiant d'un taux préférentiel, est adossé à la garantie Damane Oxygène de la CCG et doit servir prioritairement au paiement des salaires et des fournisseurs. Il ne pourra être utilisé qu'après épuisement des lignes de crédit déjà accordées et devra être remboursé avant le 31 décembre 2020. En cas d'impossibilité de remboursement total ou partiel à cette échéance, il est possible d'accorder à l'entreprise un crédit amortissable sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans pour couvrir le montant restant dû.

Autre solution, la mise en place de nouvelles lignes spécifiques de crédit pour les besoins non couverts par Damane Oxygène.

En parallèle, Attijariwafa bank assure s'inscrire pleinement dans les mesures étatiques prises dans le cadre du Comité de Veille Economique et fera bénéficier les entreprises concernées des programmes et mécanismes de garantie spécifiques à cette situation, ainsi que des conditions les accompagnant et ce, dès leur approbation et mise en place. Enfin, et en application des règles de prévention et de sécurité qui s'imposent face à cette pandémie, Attijariwafa bank recommande fortement à ses clients de recourir à ses différents canaux de banque à distance : Attijarinet Entreprises et application mobile Attijari Entreprises (virements Attijariwafa bank et confrères, paiement de factures, règlement des impôts et taxes, recharges de cartes... ); Attijari-Connect (virements de masse salaires et fournisseurs, prélèvements de masse) ; Espaces Libre-Service Bancaire (dépôt d'espèces et remise de chèques); et Docnet (relevés, avis d'opérations, images et valeurs... ).

Pour toute activation des accès à ces canaux, il est demandé aux clients de contacter leurs agences ou centres d'affaires et pour plus d'informations sur les mesures d'accompagnement d'Attijariwafa bank, la banque indique son Centre de Relation Client se tient à la disposition des entreprises au 05 22 58 88 30.

Lancement d'un appel à projets au profit des TPME

Dans le cadre des efforts nationaux déployés pour la lutte contre la propagation du Coronavirus, le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie Verte et Numérique lance un programme de soutien au profit des TPME investissant dans la fabrication de produits et équipements utilisés contre cette pandémie.

A travers l'Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (Maroc PME), les TPME peuvent désormais souscrire à un appel à projets « Imtiaz - Technologies » visant à contribuer à hauteur de 30% du montant global de l'investissement, plafonné à 10 MDH pour les PME et à 1,5 MDH pour les TPE.

Les projets visés par cet appel à projets concernent notamment la fabrication de produits d'hygiène comme les gels aseptisants, d'équipements de protection individuelle (masques, bavettes médicales, casaques stériles... ), de solutions de décontamination pour surface et de matériel médical (stérilisation, 1er secours,..).

Les entreprises intéressées sont invitées à renseigner le formulaire téléchargeable à partir du site de Maroc PME : http://candidature.marocpme.ma/covid19/.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 10 avril 2020.

L'approvisionnement du marché national en tout type de fruits se déroule dans des conditions normales

La Fédération interprofessionnelle de la filière de l'arboriculture fruitière au Maroc (FéDAM) a rassuré, mercredi, l'ensemble des consommateurs marocains que l'approvisionnement du marché national en différents types de fruits se déroule dans des conditions normales.

"Eu égard à la situation difficile que traverse notre pays et pour faire face aux impacts du Coronavirus, la Fédération interprofessionnelle de la filière de l'arboriculture fruitière au Maroc rassure l'ensemble des consommateurs marocains que l'approvisionnement par les différents types de fruits se déroule dans des conditions normales et que toutes les dispositions sont prises pour garantir une grande disponibilité, à travers un approvisionnement normal des marchés d'une manière directe et sans passage obligatoire par les marchés de gros conformément au communiqué conjoint des ministères de l'agriculture et de l'intérieur", indique la Fédération dans un communiqué.

Dans ces conditions exceptionnelles, la FéDAM mobilise, par tout moyen disponible, l'ensemble des producteurs et les opérateurs des différentes régions pour garantir la disponibilité des fruits habituels et une continuité dans la production des fruits de saison d'une manière normale et avec les caractéristiques habituelles de qualité, ajoute la même source.

La Fédération rassure aussi le consommateur marocain que les stocks actuels des fruits et ceux en cours de production saisonnière dépassent les besoins du marché intérieur avec une garantie de la qualité sanitaire exigée, conclut le communiqué.