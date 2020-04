Tunisie: Spéculation - Au secours du consommateur !

opinion

Par ces temps propices à la surenchère, le Ministère du Commerce devrait faire preuve d'assez de vigilance pour endiguer le fléau pour que la « peste » des prix ne s'ajoute pas à l'actuelle pandémie.

Une formule pratique pourrait à, notre avis, atténuer le mal et pourquoi pas le stopper ? Ceci à travers l'exigence de l'affichage d'un numéro vert « Sos. Consommateur ! » dans les points de vente autorisés à ouvrir leurs portes en dehors de la période du couvre-feu. Les commerçants récalcitrants et insoumis seraient alors sévèrement réprimés et punis.

Par ailleurs, il serait impérieux, par ces temps exceptionnels profitant aux margoulins et mercantilistes dans les veines, de redonner vie à l'Organisation de Défense du Consommateur (ODC), étouffée et étranglée financièrement depuis belle lurette. Oui, après s'être vu couper « ses ailes » budgétaires, l'ODC a du mettre à la porte et jeter sur le pavé une vingtaine d'employés, moyennant indemnisation.

L'organisation dut, en désespoir de cause, se rabattre sur de bonnes âmes volontaires. Et comme le bénévolat ne fait pas gagner le pain, bonjour le dysfonctionnement et la paralysie d'une organisation appelée à être sur le front dans notre bataille contre la spéculation. N'ayant pas les moyens de sa politique, l'ODC fait la petite politique de ses petits moyens.