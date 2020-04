Soudan: Le pays et la Chine discutent de coopération pour combattre la pandémie de coronavirus

Khartoum — Le Ministre des Affaires du Cabinet, Ambassadeur Omer Manis, a reçu mardi l'ambassadeur de la Chine au Soudan, Ma Xinmin, et a discuté la coordination entre les deux pays concernant les mesures préventives et de précaution pour lutter contre la pandémie de coronavirus, ainsi que les moyen de renforcer davantage les relations et la coopération bilatérales dans les questions d'intérêt commun.

Le ministère fédéral de la Santé a reçu mardi un soutien représenté dans 400, 000 masques médicaux comme soutien de la Chine au gouvernement du Soudan pour combattre le coronavirus.

L'Ambassadeur Manis a apprécié dans une déclaration à la presse au Conseil des Ministres la fermeté des relations entre le Soudan et la Chine et a salué les efforts de la Chine pour soutenir le ministère soudanais de la Santé.Il a expliqué que le soutien apporté par la Chine est le premier groupe d'un paquet d'assistance médicale attribué par le Gouvernement Chinois au Soudan pour la lutte contre le coronavirus.

Manis a souligné que cette initiative du côté Chinois affirme la fermeté des relations et l'amitié entre les deux pays, soulignant la disposition des deux parties de maintenir ces relations.Dans le même temps, l'ambassadeur de la Chine a déclaré que son pays est sérieux à se tenir au côté du Soudan dans la lutte contre la pandémie de corona, indiquant que le leadership soudanais, représenté au Conseil Souverain, au Conseil des Ministres et au Ministre des Affaires Etrangères ont montré une position positive et une sympathie pour le gouvernement de la Chine depuis le début de la pandémie en Chine.Un document de livraison de l'aide médicale chinoise a été signé par le sous-secrétaire du ministère de la Santé, Dr Sara Abdul-Azim, et l'ambassadeur de la Chine.