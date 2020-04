Soudan: La Première Personne récupère de Corona au pays part le Centre d'Urgence de Jabra

Khartoum — L'Espagnol, Manuel Matinez, a quitté le Centre d'Urgence de Jabra Mardi soir 31 Mars, en tant que première personne à récupérer complètement du Coronavirus au Soudan.

M. Martinez est entré au Centre d'Urgence de Jabra le 18 Mars 2020 après avoir ressenti les symptômes du coronavirus, et le médecin des Nations Unies au Soudan l'a informé qu'il était infecté par le coronavirus et que le résultat de l'examen était positif, chose qui a nécessité son entrée en quarantaine sanitaire.

Dans une interview exclusive par l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), Martinez a dit que " c'était l'un des moments les plus difficiles, mais quand une personne se rend compte de son état, elle peut y coexister, il était donc important pour moi de savoir que je suis infecté jusqu'à ce que je sois adapté à la situation. "

Martinez, 47 ans, est arrivé au Soudan en provenance des Émirats Arabes Unis (EAU), et deux jours après son arrivée, il a ressenti un mal de tête sévère, et il en a informé le médecin des Nations Unies, qui lui a confirmé après l'examen qu'il était infecté par le coronavirus et que le résultat du laboratoire était positif et confirmant l'infection.M. Martinez était la deuxième personne au Soudan à avoir été diagnostiquée positive et confirmé avoir été infecté.

"Ce n'était pas seulement d'excellents soins médicaux, mais j'ai trouvé un traitement humain distingué de tout le personnel médical du centre, et maintenant je suis très heureux d'être au soleil et je suis très reconnaissant envers le personnel médical, l'hôpital et le Soudan ", a déclaré Martinez, montrant des signes d'émotion.

En quittant le centre, Martinez a affirmé que son message est que la sensibilisation et le message et l'information doivent atteindre tout le monde.Martinez appartient à la région d'Andalousie en Espagne et est arrivé au Soudan pour travailler avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), mais il dit maintenant que le Soudan, qui lui a donné une nouvelle vie, est devenu sa patrie.

"Je vais retourner chez moi à Khartoum et continuer mon travail. .. Khartoum est devenu mon domicile", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé: "Où sera sa destination après sa récupération?"La SUNA souhaite expliquer que l'interview est enregistrée en vidéo et audio, sur Youtube et sur les sites de la SUNA sur Facebook et Twitter.