Congo-Kinshasa: Koffi Olomide, Barbara Kanam, JB Mpiana et Faya Tess mobilisés contre le Coronavirus

L'heure est grave ! Les stars de la musique congolaise rejoignent le front avec comme arme leurs voix et mélodies pour combattre le Covid-19 qui tourmente déjà la République Démocratique du Congo. Evidemment, la guerre est symétrique, dixit le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, qui invite toutes les forces vives de la nation à s'impliquer en vue d'éradiquer le Coronavirus qui est un ennemi invisible mais sauvage et dangereux.

Cinquantaine de cas positifs confirmée et quatre décès enregistrés renseignent bel et bien que la situation est alarmante à Kinshasa. Face à cette triste réalité, toute la nation est aux aguets. Les autorités publiques ont pris des mesures drastiques pour contrôler et éradiquer la propagation de Covid-19 à Kinshasa. Mais, cette maladie nuisible n'épargne personne. En République démocratique du Congo, les grandes stars de la musique congolaise ne sont pas restées indifférentes devant l'ampleur de cette pandémie qui tue sans pitié.

Les dernières nouvelles à notre possession renseignent que le Ministère de la santé publique a décidé de s'associer les artistes et autres leaders d'opinion à ce combat contre le Coronavirus. Il compte sur l'apport de chacun selon sa compétence et son pouvoir d'agir afin que la lutte soit efficace à tout le niveau. La plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle dispose, dit-on.

Sur demande du ministre de la santé publique, les musiciens vont bientôt lancer une chanson pour soutenir et marteler la campagne de sensibilisation contre le Covid-19 en RDC.

Dans le même ordre d'idée, son collègue de la communication et média a, également, convié quelques figures emblématiques de la scène congolaise et autres leaders d'opinion afin sensibiliser la population sur les mesures sanitaires prises par le Gouvernement dans le cadre de la prévention contre ce fléau qui déstabilise le monde.

En attendant que la chanson soit disponible dans les différents médias de la Capitale, les artistes ont chacun pris les choses en main. Ils sont nombreux à publier des messages de sensibilisation sur le danger de cette maladie. Et dans toutes les quatre langues nationales de la République.

JB Mpiana

Donc, la mobilisation était totale avec les stars de la chanson congolaise à Kinshasa. Chacun sur sa page facebook ou Instagram s'est exprimé avec un message un peu particulier à ce temps de guerre contre le Covid-19. L'idéal est de prévenir leurs proches, fanatiques, familles... face à cette maladie qui déstabilise l'humanité. Certains artistes que votre journal a contactés, s'est exprimé en ces termes :

-JB Mpiana : «Lavez-vous les mains avec de l'eau courante et du savon lorsque vos mains sont visiblement sales. Si vos mains ne sont pas visiblement sales, nettoyez-les fréquemment en utilisant un désinfectant à base de l'alcool ou de l'eau et du savon ».

KOFFI OLOMIDE : « Chers compatriotes, peuple de mon pays, mes amis et surtout mes fanatiques que j'aime tant. L'heure est grave ! Le moment est terrible. Mon cœur a pris conscience et m'a commandé de m'adresser à vous par rapport à coronavirus qui est un virus sans pitié que je nomme "kuluna virus"

Bannissons nos anciennes habitudes quotidiennes d'être serrés les uns et les autres dans les bus et dans les taxis. Je vous demande de vous protéger, protéger vos familles et vos enfants. Ne faites plus des accolades, ni des bisous, parlez à une distance de 2 m et surtout ne serrez plus la main.

Je vous demande de réduire vos sorties et contacts. Restons dans la maison-familiarisons-nous avec nos femmes et nos enfants. C'est pour nous une meilleure façon de barrer la route à cette pandémie. Car nous n'avons pas les mêmes moyens que l'Italie, la Chine ou la France pour faire face à cette "kuluna virus". Changeons nos comportements. Devenons tous des combattants contre ce virus sans pitié. Menons le la vie dure au Congo. Je remercie les autorités du pays pour les mesures prises jusque-là. Que Dieu protège les Congolais ».

La chanteuse Faya Tess

Faya Tess : « Coronavirus ou Covid 19. Voilà une pandémie qui ne cesse de gagner du terrain. Je pense à toutes les personnes qui sont au front pour ce combat à qui nous disons un grand bravo. Bien qu'il y ait toujours des coins dans le monde où le serment d'Hippocrate n'a jamais été respecté, sachons que le Covid 19 ne fait pas la différence entre patients et soignants. L'amour du prochain, le respect des gestes barrières, le déploiement des moyens par nos états et l'implication de tous dans cette période de confinement, sont des actions qui nous feront sortir de ce tunnel historique. Celui-ci pourra paraître long mais chez soi, la culture est l'arme de la résistance, chers amis. A bientôt».

La diva africaine Barbara Kanam

Barbara Kanam : «Protégez-vous, respectez la distance sociale d'un mètre, utilisez des mouchoirs à usage unique, lavez-vous régulièrement les mains et n'oubliez pas le port de gant et masque. Le Covid -19 est une triste réalité. Il y va de la vie de nos familles, et celles de nos fanatiques. Respectons les mesures d'hygiène. C'est une affaire de tous. Soyons mode confinement et restons chez-nous».

Puis qu'il s'agit de la conscience et solidarité nationale, il y a d'autres artistes qui n'ont même pas été associés officiellement par le gouvernement, ont, par leur propre volonté, réalisé des chansons pour accompagner la lutte contre la pandémie.