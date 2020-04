Congo-Kinshasa: Réhabilitation des sites d'accueil pour les malades de Covid-19 - Le Ministre de la Santé publique effectue une visite d'inspection

C'est ce mardi 31 mars 2020 que le Ministre de la santé publique, Eteni Longondo, a effectué une visite d'inspection des travaux d'aménagement dans différents sites hospitaliers ciblés pour recevoir les malades à coronavirus dans la ville de Kinshasa.

D'après lui, certains sites sont en construction, d'autres par contre sont en cours de réhabilitation. Concernant l'hôpital général de Référence de Kinshasa, l'ex Mama Yemo ne faisant pas partie des hôpitaux retenus, il a été doté d'un dispositif de tri avant tout accès dans son enceinte afin de détecter tout cas suspect de coronavirus, vu les nombres des malades et gardes malades qu'il reçoit.

Au cours de sa tournée, le Ministre de la Santé, Dr Eteni a annoncé l'arrivée des aspirateurs artificiels pour une prise en charge des cas graves de Coronavirus. Il a laissé entendre que le gouvernement a commandé près de 500 lits qui vont arriver dans les jours qui viennent. «J'ai mis en contact le médecin directeur de la Clinique Ngaliema avec quelques partenaires qui doivent donner des respirateurs qui se trouvent ici. Et d'autres respirateurs arrivent notamment pour l'hôpital du cinquantenaire.

Et on va voir comment répartir ces respirateurs dans les différents hôpitaux », a lâché le Ministre de la santé. Plus loin, il a appelé la population au calme, d'autant plus que le gouvernement et le secrétariat technique de riposte travaillent ensemble pour une bonne prise en charge des malades testés positifs par le Covid-19. « Que la population congolaise sache que le gouvernement est là et travaille avec le secrétariat technique de la riposte contre le Coronavirus pour une bonne prise en charge », a-t-il renchéri.

A la Clinique Kinois, un pavillon de la médecine interne subit des travaux de réhabilitation avec une capacité d'accueil de 40 patients par jour. L'ingénieur en charge de cet ouvrage a expliqué que ces travaux consistent à mettre le pavillon en bon état pour recevoir les malades de coronavirus.

D'emblée, il convient de noter que l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex Mama Yemo n'a pas été choisi par le gouvernement pour accueillir les malades de Covid-19 par contre, il a été doté d'un dispositif de tri avant tout accès dans son enceinte pour détecter tout cas suspect de coronavirus au regard de nombre des malades et gardes malades qu'il reçoit. Le centre va permettre d'isoler tout cas suspect, qu'il soit malade ou visiteur pour l'empêcher d'accéder à l'hôpital de peur de propager la maladie.