Cote d'Ivoire: Covid-19 - Un mouvement de soutien à Amadou Gon Coulibaly sensibilise et soulage des populations

« Je lance un appel à la jeunesse ivoirienne. Vous avez tous des parents et des grands-parents. Vous devez les protéger en faisant en sorte que le virus ne se propage pas vers eux. C'est la plus grande preuve d'amour que vous pouvez leur offrir », dixit Amadou Gon Coulibaly.

L'appel du Premier ministre ivoirien n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Justement l'Association des jeunes cadres pour Amadou Gon Coulibaly (Ajc pour Agc) a saisi la balle au bond.

Ahmed Sylla, président de ce mouvement de soutien et ses camarades ont investi, depuis le 28 mars, le terrain dans le but de soulager les populations en détresse en cette période de pandémie du Covid-19. « Nous sommes sortis pour sensibiliser les populations, les aider à comprendre et respecter les consignes d'hygiène édictées par le gouvernement et les institutions sanitaires mondiales en pareille circonstance. Et comme nous savons que nos populations souffrent des mesures prises par les autorités pour empêcher le virus de se propager, nous avons prévu des denrées alimentaires et des kits sanitaires », relate Ahmed Sylla.En plus de sensibiliser et de distribuer des kits sanitaires, ils ont offert des quantités importantes de sacs de riz, d'huile et autres ingrédients pouvant aider à survivre pendant cette période de crise où les marchés et autres lieux de ravitaillement baissent pavillon.

En tout cas, à Abobo, Yopougon, Treichville, Koumassi, Marcory, Anyama et Adjamé où ils sont passés, ils ont fait plusieurs heureux. « Je voudrais vous dire merci pour le geste ô combien louable que vous venez de faire à notre endroit », a indiqué Jules Kodjo, chef de secteur Koumassi "Trois ampoules".Le programme baptisé « Ajc Solidarité » ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, selon son président Ahmed Sylla.