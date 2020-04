Ile Maurice: Covid - 19 - Continuité des apprentissages malgré le couvre-feu

communiqué de presse

GIS - 1e avril 2020 : Lors d'une conférence de presse par visioconférence ce matin au Bâtiment du Trésor à Port Louis, la Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, a appelé à la responsabilité de tout un chacun, recteurs, chefs d'établissements, enseignants, apprenants et parents, en vue d'assurer la continuité des apprentissages malgré la fermeture des écoles depuis le 19 mars.

« Nous vivons des moments difficiles mais il est impératif de maintenir le contact pédagogique entre les enseignants et les apprenants pour que les élèvent puissent poursuivre leur cycle d'étude », a fait ressortir la Vice-premier ministre. Elle a assuré que le ministère, en collaboration avec le Mauritius Institute of Education (MIE), la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), l'Open University, le Mahatma Gandhi Institute et les enseignants, met tout en œuvre pour que les apprenants puissent continuer à travailler à la maison.

Selon Mme Dookun-Luchoomun, des classes de rattrapage seront prévues à la levée du couvre-feu pour ceux qui ont eu des difficultés pendant la période de confinement. Par rapport aux examens de Cambridge auxquels certains étudiants devraient prendre part, la Vice-premier ministre dit suivre l'évolution de la situation. Les examens pour le mois de juin ont été renvoyés et nous attendons de voir pour ceux de novembre, a-t-elle ajouté.

Les mesures mises en place pour la continuité des apprentissages sont :

PRIMAIRE

· Enseignants, parents et apprenants sont invités à consulter les sites du ministère et de la MIE, ministry-education.govmu et mie.ac.mu, pour accéder à des liens et contenus pédagogiques, qui sont gratuits. La Mauritius Telecom a augmenté la bande passante afin de garantir un meilleur accès internet pendant cette période de confinement.

· A partir du 6 avril 2020, quatre chaînes de la MBC diffuseront des leçons de 8.30 h à 15.00 h pour les élèves de Grades 1 à 6. La MBC communiquera la grille de programmation de ces leçons bientôt.

· Les contenus du Early Digital Learning Programme destinés aux élèves de Grades 1 à 3 sont disponibles sur le site de la MIE et du ministère de l'Education pour les parents, éducateurs et élèves.

· Le MIE travaille avec les Special Education Needs School pour un programme de soutien.

SECONDAIRE

· Apartir du 6 avril 2020, des programmes à l'intention des étudiants des Grades 7 à 9 seront diffusés sur les quatre chaînes de la MBC après 15 heures.

· Les étudiants pourront consulter la plateforme du Student support portal, https://ssp.moemu.org/eresources.php, pour retrouver des matériels pédagogiques relatifs à toutes les matières.

· Pour les Grade 10 à 13, les enseignants pourront utiliser les plateformes de Zoom et Microsoft 365, qui offrent des outils de visioconférence et de partage de documents, pour faire classe avec leurs étudiants selon l'emploi du temps en vigueur aux collèges. Les recteurs sont, à cet effet, requis de faire parvenir aux enseignants les coordonnées des étudiants. Les parents devront faire en sorte de fournir les coordonnées appropriées.

· Les enseignants doivent aussi faire parvenir leur adresse courriel aux recteurs pour recevoir toutes les informations sur les dispositions mises en place.

ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

· Les cours se font déjà en ligne.

