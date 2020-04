Cote d'Ivoire: Appel au report de la présidentielle au nom du groupement - Mamadou Coulibaly (pia) exclut de gp-paix

Rose Koné, coordonnatrice par intérim de la Conférence des partenaires du Groupement des partenaires politiques pour la paix (GP-Paix) a animé un point de presse, le mardi 31 mars 2020 à Cocody-Les Deux-Plateaux pour annoncer l'exclusion de Mamadou Coulibaly, président du Parti pour l'Intégration Africaine (PIA) de la plateforme pour indiscipline.

Selon Rose Koné, Mamadou Coulibaly, président du Parti pour l'Intégration Africaine en abrégé PIA est exclu du GP-Paix pour avoir le vendredi 27 mars 2020 fait une déclaration dans laquelle, il s'est permis de demander le report des élections en attribuant cette requête au GP-Paix.

«Il a décidé volontairement et en désaccord total avec la direction légale et légitime de notre groupement, de poser des actes répréhensibles d'indiscipline notoire et de manque de solidarité à l'égard des autres membres de l'organisation. Le présent point de presse a pour objet d'éclairer l'opinion publique sur les agissements cavaliers de cette personne indisciplinée qui met à mal la cohésion au sein du GP-Paix et entache sa crédibilité ainsi que sa paisible marche », a-t-elle déclaré .

Poursuivant, elle a indiqué que la Conférence des partenaires a décidé de tirer les conséquences de l'indiscipline de ce président incriminé et de prendre les sanctions selon les statuts et le règlement intérieur du GP-PAIX. « Analysant donc la situation, la Conférence des partenaires décide : Premièrement, de l'exclusion du nommé : Mamadou Coulibaly, président du Parti pour l'Intégration Africaine (PIA), de tous les organes et de toutes les activités du GP-PAIX. Deuxièmement, le nommé Mamadou Coulibaly, président du PIA est interdit de toute prise de parole et de déclaration au nom et pour le compte du GP-PAIX. Troisièmement, compte tenu de la gravité de ses agissements, la Conférence des Partenaires se réserve le droit de donner une suite judiciaire à cette affaire » a-t-elle conclu.