Tunisie: Initiatives solidaires│ Ahmed Mzoughi, taxiste - « Je propose des courses gratuites au profit des soignants »

Il exerce son métier de taxiste depuis 28 ans. Ahmed Mzoughi est au cœur d'une initiative qui met du baume au cœur en ces temps de peur, d'anxiété et de crise sanitaire aiguë dues à l'épidémie de coronavirus.

Confinement, couvre-feu, mobilité réduite des citoyens, offre de transport en commun limitée, danger de contagion... Toutes ces contraintes et restrictions que vivent les Tunisiens depuis plusieurs jours ont inspiré à Ahmed Mzoughi, 52 ans, de mettre son véhicule gratuitement à la disposition des malades en cas d'urgence sauf ceux qui manifestent des symptômes du Covid-19. Ceux-là sont plutôt invités à appeler le 190 pour qu'une ambulance vienne les chercher, comme préconisé par les autorités sanitaires.

« J'offre des masques et du gel »

Ahmed Mzoughi prévoit également dans son nouveau programme adapté aux circonstances actuelles des courses gratuitement en cas d'urgence 24h sur 24 en faveur des personnes faisant partie des équipes médicales vers leur lieu de travail. Au personnel soignant, il demande juste de montrer un badge, un contrat de travail ou une carte d'identité. Il ajoute que le trajet effectué vers une destination hospitalière peut être suffisante pour lui.

Ce qui le motive ? L'envie d'aider ses semblables et d'alléger la fatigue et les charges qui accablent les soignants tunisiens, une armée de première ligne pour combattre le coronavirus.

Les taxistes aussi sont concernés par les gestes-barrières, parmi lesquels l'obligation de n'accepter au bord de leur voiture qu'un seul passager admis aux places arrière. Le but est bien entendu d'éviter tout contact entre les chauffeurs et les clients.

« Je stérilise mon véhicule deux fois par jour, désinfectant les poignées à longueur de journée. A bord, je dispose de gel hydro-alcoolique, de lingettes nettoyantes, de masques, de gants et de paracétamol. A ceux qui n'en ont pas, j'offre des masques », déclare spontanément Ahmed Mzoughi.

Premier taxi culturel du pays

Mais Ahmed Mzoughi n'est pas un taxiste comme les autres, technicien en mécanique de formation, il est recruté par la société Allo Taxi dès son démarrage il y a vingt-huit ans, puis il s'investit depuis quatre ans dans la première plateforme de réservation de taxis : E.Taxi. L'application met d'ailleurs tous ses véhicules gratuitement et pour la durée de tout le couvre-feu pour transporter les équipes de l'Hôpital Abderahmen-Mami vers leur lieu de travail. Pour ce taximan, le métier qu'il exerce et aime plus que tout offre un vrai service ne se limitant pas à parcourir des trajets commandés par des clients.

Affable, bienveillant et ouvert sur les demandes de ses clients, qu'il a fidélisés au fil des années, il a lancé le premier taxi culturel en Tunisie. Des romans dans les trois langues s'invitent à bord de sa voiture, des semaines de la musique orientale, jazz ou blues également. A tous ceux qui entament un roman et n'ont pas le temps de le finir, il les dirige, en temps normal, bien sûr, vers Yallaread, une plateforme tunisienne de partage de livres entre particuliers qui permet de trouver des livres à lire gratuitement, et à faciliter l'échange des vôtres avec ceux des autres utilisateurs du site pour une période de quinze jours. Aujourd'hui Ahmed Mzoughi rêve de doter sa voiture, qu'il entretient amoureusement, de repose-têtes munis d'un écran, comme ceux des avions, sur lesquels les passagers peuvent suivre un film ou un court métrage selon la longueur de la course.

« Ce matériel est introuvable en Tunisie. Si quelqu'un pouvait me le ramener de l'étranger... ».

Il transporte des aides et des dons

Ce E.taxi convaincu offre d'autres services pour participer à l'effort national de sortie de crise. Il fait les courses au profit de ses clients âgés et leur livre des médicaments et des produits alimentaires et sanitaires de 6h du matin à 4 heures de l'après-midi. Il transporte des aides et des dons de personnes altruistes vers des familles démunies habitant dans les quartiers populaires de Tunis. Hier encore, une ex-députée résidant à La Marsa l'a chargé de rapporter un très gros chèque à l'Institut Pasteur. Respect, fiabilité, ponctualité et hygiène de son véhicule sont pour Ahmed Mzoughi les qualités sur lesquelles se base la confiance de ses habitués. Certains font appel à lui depuis des années... Au fil du temps s'est construite avec les plus fidèles de ses passagers une relation qui ressemble à l'amitié et qui invite lors des trajets au long court à la confidence.

Et si ses collègues ces jours-ci font un petit tour et puis s'en vont chez eux en raison de la rareté de la demande, lui, entre philanthropie et services payants, continue à arpenter les rues presque désertes de la ville en songeant aux jours meilleurs où son taxi culturel résonnera des répliques des acteurs de longs et courts métrages et des rires de ses clients...