Tunisie: Report des jeux olympiques de Tokyo - Favorable à la boxe tunisienne

On sonde les différents acteurs de la boxe tunisienne pour déceler l'impact du report des JO de Tokyo. Dans notre cas, cela s'avère une « bonne » nouvelle.

Le président de la Fédération de boxe Kamel Déguiche, le DTN Montacer Gannouni et la boxeuse Khouloud Halimi ont jugé que le report des Jeux olympiques profite à la boxe tunisienne. « J'aurais le temps de bien me préparer. Croyez- moi, j'étais crispée. Pourtant, je me suis qualifiée aux Olympiades avec brio, je n'avais pas de programme de préparation bien établi. Maintenant, le report des Jeux de plus d'une année est une bonne nouvelle. Le Cnot m'a promis une série de stages de préparation en Russie, Turquie et Bulgarie. Malgré mes 30 ans, je suis en mesure de monter sur la plus haute marche du podium aux JO « , nous a confié Khouloud Halimi.Ce report va lui permettre de gagner en temps de préparation et en qualité, si bien sûr le programme est appliqué.

D'autres qualifiés en vue

Pour sa part, le DTN a précisé que l'occasion sera propice pour que nos pugilistes se préparent comme il faut. » Outre les deux boxeuses déjà qualifiées Khouloud Halimi et Mériem Homrani , Bilel Mhamedi ( 57 kg ) , Akram Hadj Aouina ( 63 kg ) et Amel Chebbi ( 51 kg ) auront de fortes chances de décrocher leurs billets pour Tokyo s'ils s'illustrent au tournoi de repêchage ».

Le président de la FTB a jugé, lui, le report des jeux très positif pour la boxe tunisienne. » D'abord, le nouveau ministre aura suffisamment du temps pour veiller sur la préparation minutieuse de l'élite tunisienne. Idem pour le comité national chargé de la préparation des Olympiades et composé d'un groupe de responsables de la tutelle et du Cnot .Les boxeurs bénéficieront d'une longue période pour préparer le tournoi qualificatif. Ils sont déjà très motivés et bien décidés à gagner le pari .Et enfin, on pourra donner la chance à quelques boxeurs tunisiens résidents en France et au Danemark qui se sont montrés fin prêts pour arracher leurs qualifications aux Olympiades », a conclu K. Déguiche.