Tunisie: Face au péril financier - Un terrain lourd

La lutte contre la pandémie occupe le terrain. L'on ne peut même pas se projeter dans l'avenir tant le présent est pesant.

Quelles répercussions de l'arrêt de la compétition sur la santé financière de nos clubs ? Franchement, jusque-là, l'on ne peut parler de péril économique pour différentes raisons. De point de vue position de notre Ligue 1 à l'échelle continentale, la L1 est certes l'un des championnats les plus attractifs d'Afrique. Mais il ne fait pas pour autant recette. Restrictions, huis clos et quotas obligent, les travées de nos stades sont la plupart du temps vides, ce qui ne fait guère les affaires du préposé au guichet.

Seuls les droits TV et certains contrats de sponsoring imposants permettent aux clubs de souffler en injectant du cash dans les caisses. Mais pour revenir aux droits TV, en situation de blocage du sport-roi, c'est forcément un sujet de crispation pour les clubs et surtout pour la FTF. Sur quelle base renégocier les accords avec les télévisions ? Le cas de force majeure impose-t-il une réévaluation des termes du contrat? Certes, nous n'y sommes pas encore là.

Mais viendra le moment où les médias-partenaires, sponsors et investisseurs divers exigeront un réajustement contractuel. Y'aura-t-il un effet domino, un effet d'entraînement par la suite ? Jusque-là, si un seul club, tout au plus, dispose d'un excédent de trésorerie pour supporter cette période difficile, ce n'est pas le cas des autres clubs de L1 et de L2. C'est dire combien l'inquiétude grandit chez des présidents-bailleurs de fonds qui redoutent en plus un mercato d'été assez plat. Ce qui serait un autre coup dur pour des associations sportives habituées à équilibrer leurs comptes en cédant leurs joueurs. En clair, la banqueroute n'est pas loin pour la plupart, sachant que la FTF ne peut maintenir tous les clubs à flot en injectant dans leurs caisses entre 10.000 à 20.000 dinars par clubs. Et encore heureux que nos clubs ne soient pas tenus d'observer un chômage partiel comme en Europe.

Traquer la moindre économie

Actuellement, c'est forcément le système « D » qu'il faut actionner. Nos clubs d'élite vont ainsi s'activer à traquer la moindre économie en attendant des jours meilleurs. Car d'ordinaire, le printemps est synonyme de période intense dans le microcosme du ballon rond tunisien. C'est le moment où l'on entre dans la dernière ligne droite du championnat et des tours avancées de Dame Coupe. Mais cette saison n'est pas comme les autres.

Le coronavirus fait des ravages, la population tunisienne vit confinée pour endiguer la pandémie, et logiquement, le sport le plus populaire du pays est à l'arrêt. Pour rappel, cela avait commencé par quelques matches reportés ou à huis clos. Et puis, la propagation du virus a fini par geler la compétition. Depuis, on ne joue plus. La lutte contre le Covid-19 occupe le terrain, un terrain lourd pour toute la société.

En cette conjoncture, l'on ne peut même pas se projeter dans l'avenir tant le présent est pesant. Quand rejouera-t-on ? Sous quelle forme la compétition interrompue reprendra ? Quel impact sur le calendrier international (éliminatoires de la CAN) et sur l'état physique des joueurs ?

Un produit coûteux et non diffusé

Cependant, comme abordé ci- haut, l'inquiétude n'est pas que sportive. Souvent « critiqué » pour la place qu'il accorde à l'argent, le football n'échappe pas à la crise économique provoquée par le coronavirus. Chez nous, indépendamment d'une billetterie « occasionnelle », au gré des événements, les revenus sponsoring et marketing et surtout les droits TV risquent d'être impactés par l'arrêt de la compétition. En clair, plus rien ne sera comme avant et l'angoisse gagne la majorité des clubs.

Il faut comprendre par-là que les clubs ont une grille de rémunération à respecter. Déjà que de coutume, ils peinent à payer les salaires dans les délais.

Qu'en sera-t-il en l'état actuel des choses ? Comment supporter ce cap ? Franchement, tout comme les clubs pros du Vieux Continent, les tenants et aboutissants de chaque club tunisien doivent entamer d'âpres négociations internes en vue de réduire les salaires. Clubs et joueurs doivent êtres sur la même longueur d'onde et pas de place à l'égoïsme dans ce contexte. Réduire son traitement financier doit être une évidence et non un sacrifice.