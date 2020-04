Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - L'Unjci offre des produits sanitaires à Fraternité Matin

L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) mène des actions citoyennes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Hier, une forte délégation de cette faîtière des journalistes de Côte d'Ivoire conduite par son président, Jean-Claude Coulibaly, était à la rédaction de Fraternité Matin pour remettre un lot de matériel sanitaire. Composé notamment de seaux, de désinfectants, de savon liquide, de cache-nez, ainsi qu'un lot d'affiches et prospectus destinés à la sensibilisation.

«Je voudrais remercier le directeur général et dire à l'ensemble des journalistes que l'Unjci est de cœur avec eux dans cette situation difficile que la Côte d'Ivoire et le monde entier est en train de traverser», a déclaré le président de cette union. Il a invité les hommes de médias à participer à une séance de formation sur l'hygiène publique, notamment le lavage des mains, les jeudi et vendredi, à la Maison de la presse au Plateau.

Par ailleurs, Jean-Claude Coulibaly s'est dit ouvert à toutes formes de propositions, dans le droit fil d'une meilleure gestion de la crise sanitaire actuelle. Il a donc invité ses confrères à faire remonter leurs propositions à l'Unjci.

Germaine Boni, la secrétaire générale de rédaction du quotidien Fraternité Matin, a eu l'insigne honneur de recevoir la délégation. Au nom de la direction générale et de la direction du développement des rédactions, elle a indiqué que le journal se trouve honoré par ce geste. «C'est une action hautement citoyenne. A l'instar des médecins et professionnels de la santé, les journalistes sont plus que jamais mobilisés pour lutter contre la maladie», a soutenu Germaine Boni.

Elle a, ensuite, fait savoir que le groupe Fraternité Matin, à travers ses journalistes de la rédaction papier, du site internet et des autres supports de la maison, est engagé dans la lutte. «C'est notre combat à tous», a-t-elle souligné, en invitant les médias à être en première ligne pour bouter hors du pays le Covid-19.

Après la brève cérémonie de remise du kit sanitaire, la délégation est allée rencontrer Venance Konan, le directeur général de Fraternité Matin. Le premier responsable a, pour sa part, salué à sa juste valeur l'initiative de l'Unjci. Un geste qui honore et réconforte la grande famille des médias en Côte d'Ivoire, selon lui.