Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - L'Institut Pasteur reçoit un kit de 20 000 réactifs

Le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Albert Mabri Toikeusse, a réceptionné, hier, à Cocody, à l'Institut Pasteur, un kit de 20 000 réactifs des mains de l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, Mulugeta Zewdie.

Le matériel, don d'un riche homme d'affaire chinois, Jack Ma, à chaque État africain, dont la Côte d'Ivoire, a été acheminé par Éthiopien Airlines dans les différents pays africains. Le kit de réactifs a été officiellement remis au Pr Mireille Dosso, directrice générale de l'Institut Pasteur, par le ministre Albert Mabri Toikeusse, en vue du diagnostic du coronavirus dans les laboratoires de l'Institut.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique a encouragé cette solidarité scientifique pour faire barrière à la maladie à coronavirus. « Ces réactifs permettront à l'Institut Pasteur et aux laboratoires compétents de continuer à faire le diagnostic dans des conditions plus confortables », a réagi Toikeusse Mabri.

C'est pourquoi, au nom du Président de la République et de tout le gouvernement, il a traduit sa gratitude à la République populaire de Chine pour cette assistance et cette marque d'amitié. « Le virus s'est déclaré en Chine. Elle a mené le même combat. Et aujourd'hui, elle nous apporte son soutien », a-t-il reconnu. Le premier responsable de la Recherche scientifique a aussi apprécié le rôle déterminant joué par l'Éthiopie dans la distribution des kits.

Mulugeta Zewdie, ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, a, quant à lui, rappelé les liens d'amitié qui unissent son pays à la Côte d'Ivoire. Toute chose qui rend légitime ce soutien en cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus. « C'est ensemble que nous réussirons à faire barrière à cette pandémie », a-t-il fait observer.

Le Pr Mireille Dosso a, pour sa part, rappelé le rôle joué par l'Institut Pasteur dans la gestion de cette pandémie. « L'Institut Pasteur diagnostique des cas suspects. Il fait aussi le suivi des patients malades et le dépistage des sujets contacts. C'est le laboratoire qui fait le diagnostic du nouveau coronavirus depuis le 25 janvier 2020 », a-t-elle précisé.

La directrice générale de l'Institut Pasteur a relevé que chaque jour, ce sont plus de 120 tests qui sont réalisés. Bien avant, elle a tenu à exprimer ses remerciements personnels et ceux du personnel de l'Institut aux donateurs. Tout en félicitant les membres de son équipe qui travaillent 24h sur 24h.Le milliardaire chinois et fondateur d'Alibaba, Jack Ma, s'est engagé à faire don de 20 000 kits de diagnostic, 100 000 masques et 1000 combinaisons protectrices à chaque État africain.