Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Le Gouvernement réceptionne plus d'un milliard de matériels médicaux

L'appel lancé par le Président de la République à toutes les forces vives de la Nation de s'associer aux actions du Gouvernement dans la maladie à coronavirus (COVID-19) a commencé à donner des résultats. Ainsi, dans la dynamique de ses actions citoyennes et conformément à sa mission de contribuer au développement économique, social et humain de l'Afrique, le groupe international ARISE Ports & Logistics (ARISE P&L) qui opère dans cinq pays sur le continent africain a décidé d'offrir 7 millions de masques, 500 000 paires de gants, 20 caméras thermiques etc aux populations de ces pays frappés par la pandémie. E

n Côte d'Ivoire, ce grand groupe, via ses filiales ARISE IVOIRE et TIPSP (Terminal industriel polyvalent de San Pedro), a fait un important don pour appuyer le Gouvernement ivoirien dans ses nombreux efforts pour endiguer l'évolution du virus. Cet appui évalué à plus d'un milliard de Franc CFA est composé de 2 millions de masques de protection, 30 000 combinaisons médicales, 150 000 paires de gants, 50 000 de gels hydroalcooliques, 2000 thermomètres flash, 5 caméras thermiques, 100 000 tests classiques et 50 000 tests d'urgence.

Ces millions d'articles médicaux ont commencé à être livrés aux autorités ivoiriennes à travers des rotations d'avions cargo. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Eugène Aka Aouélé et Me Adama Camara, Conseiller spécial du Premier ministre ont réceptionné une bonne partie de ce don, le lundi 30 mars 2020. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Eugène Aka Aouélé a remercié et exprimé la reconnaissance du Gouvernement à cette entreprise citoyenne pour cet important don.

A en croire les premiers responsables du Groupe ARISE, cet engagement fort envers les communautés sera maintenu en toutes circonstances. Notons que le Groupe ARISE est une entreprise panafricaine de solutions d'infrastructures et de logistique qui développe des écosystèmes conçus pour faire prospérer l'Afrique.

Avec 401 salariés en poste, cette entreprise est en charge de la construction du terminal industriel polyvalent do port de San Pedro qui sera opérationnel courant 2021.