Sénégal: Riposte contre le Covid-19 - UBA Sénégal vient en appui à l'Etat et aux autorités sanitaires en leur allouant une enveloppe de 150 millions de francs CFA

Par le biais de la Fondation UBA et faisant suite à l'annonce faite par le Groupe United Bank for Africa (UBA) Plc qui a offert plus de 8,5 milliards de francs CFA (14 millions de dollars) pour soutenir la riposte contre le Covid-19, la délégation de la banque conduite par son Administrateur Directeur Général, M. Eric Obeng SAAH, accompagné de membres du Conseil d'Administration et de membres du Comité de Direction a été reçu en audience, par le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Amadou HOTT.

L'Administrateur Directeur Général de UBA Sénégal, M. Eric Obeng SAAH, remettant la participation de la filiale au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, M. Amadou HOTT.

« Cette assistance financière de la Fondation UBA (10 millions F CFA pour la contribution collective de l'APBEF et 140 millions F CFA remis ce jour au Ministre), vise à soutenir la riposte globale contre la pandémie et constitue un important soutien aux autorités publiques puisque permettant de doter les structures sanitaires de matériels de secours et d'équipements de soins essentiels », a déclaré le Directeur Général de la Banque.

M. Eric SAAH a abondé dans le même sens que le Président du Groupe, M. Tony ELUMELU, qui lors de l'annonce de la contribution massive de UBA Plc aux pays africains a déclaré : « Nous saluons les efforts des gouvernements et nous sommes disposés à collaborer et à contribuer avec nos ressources à l'effort collectif, qui permettra une riposte rapide et efficace contre la pandémie ».

A propos de la Fondation UBA

La United Bank for Africa à travers La Fondation UBA est déterminée à accompagner le développement socio-économique des populations, en soutenant les secteurs de l'Environnement et de l'Éducation.Dans sa démarche, la Fondation UBA s'inspire des valeurs intrinsèques du Groupe que sont : Esprit d'entreprise, Excellence et Exécution et s'assure à ce que la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise ne soit pas simplement conçue comme un outil marketing mais qu'elle soit reconnue comme une contribution de l'entreprise à la promotion et au développement durable des communautés.

Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, United Bank for Africa a une longue expérience de soutien à ses communautés pendant les périodes d'épreuves telles que celles que nous traversons présentement.