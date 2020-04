Afrique: Pape Diouf - L'hommage d'Ahmad, président de la CAF

Les hommages affluent de part le monde depuis l'annonce du décès de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, des suites du COVID 19 à Dakar.

Ces dernières semaines, l'homme était très critique envers la gouvernance de la CAF (Confédération africaine de football). Mais le patron de l'institution n'a pas manqué de lui envoyer un message là-haut.

« Journaliste, agent de joueur, premier Président noir d'un club de #football en #France : Pape Diouf était un homme exceptionnel et son parcours le prouve. Il restera une gloire de notre sport et une fierté pour l'#Afrique. J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches« , écrit Ahmad sur son compte Twitter.

