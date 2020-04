Ile Maurice: Mobilisation artistique - «Dan mem bato» chantent en choeur les artistes

«Nou tou dan mem bato, pa less li savire, pa less sa viris la souk nou dan fon dilo». Tel est le message du titre «Dan mem bato», une chanson lancée, le 30 mars, en ligne par le collectif d'artistes baptisé Artis Moris Kont Viris. Cette formation a vu le jour il y a à peine une semaine. Regroupant toute une pléiade d'artistes, ce titre a pour mission d'inciter les Mauriciens, via la musique, à respecter le confinement mis sur pied par les autorités et à faire preuve de solidarité. Car face au Covid-19 «nou tou dan mem bato ». Et nous intérêt à ne pas le laisser chavirer en respectant les consignes...

C'est à la suite d'un appel sur les réseaux sociaux ou divers artistes ont exprimé leur souhait de créer une chanson collective que «Dan mem bato» a vu le jour. Les paroles sont du poète Michel Ducasse et de l'auteure Shenaz Patel, sur une musique originale composée par le chanteur Zulu. D'autres artistes se sont joints à ce collectif et interprètent cette chanson. Ils sont Zulu, Laura Beg, Linzy Bacbotte, Alain Ramanisum, Bruno Raya, The Prophecy, Mélanie Peres, Les Inkonus, Blakkayo, Bigg Frankii, Steeve Laridain et Yvette Dantier. La coordination d'artistes est signée Stephan Rezannah, tandis que la direction musicale a été assurée par Elvis Heroseau.

«Il m'a semblé qu'il était important que nous artistes, à Maurice, nous nous exprimions dans cette situation extrêmement difficile. Les autorités s'occupent des lois et des sanctions. Les artistes peuvent parler au cœur et à la sensibilité des gens pour souligner qu'il revient à chacun de nous de faire sa part. Qu'être solidaire aujourd'hui, c'est accepter de se tenir à distance et de rester chez soi, pour pouvoir mieux se retrouver le plus rapidement possible, Et qu'il importe, au-delà de tout, de garder le focus sur notre cheminement commun », explique Shenaz Patel.