Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Prime exceptionnelle aux agents de santé et forces de l'ordre (Premier ministre)

Livrant, le mardi 31 mars 2020, le contenu du Plan de soutien économique, social et humanitaire adopté par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a tenu à saluer l'action des agents publics engagés dans ce combat.

« Je voudrais rendre un hommage aux personnels de santé, aux forces de défense et de sécurité et à tous les agents publics », a-t-il affirmé dans son adresse à la nation. Ainsi reconnaissant leurs efforts, le chef du gouvernement a annoncé, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, l'octroi « d'une prime exceptionnelle à tous ces agents, sur la période de durée de la crise ».

Au titre du Plan de soutien à toute la population impactée directement par cette crise sanitaire, plusieurs engagements ont été pris. Le gouvernement entend notamment « prendre en charge les factures d'électricité et d'eau, devant être payées en avril et en mai 2020, des couches défavorisées c'est-à-dire des ménages abonnés au tarif social d'électricité, et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau ». Cette mesure, selon le Premier ministre, concerne plus d'un million de ménages soit environ 6 millions de concitoyens.

L'Etat compte également mettre en place un fonds de solidarité pour un montant de "170 milliards de Fcfa", en vue d'aider les populations les plus vulnérables.Signalons que ce Plan de soutien qui prend en compte les Pme, les principales filières de l'économie nationale, les entreprises privées et les commerçants et toutes les autres mesures sera financé à hauteur de « 1700 milliards de Fcfa ».