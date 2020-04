Sénégal: Meissa Babou sur un probable confinement economique pour stopper le covid-19 - «Il faut mettre en place l'aide d'urgence avant de confiner les gens»

En la matière, l'enseignant Meissa Babou à l'université Cheikh Anta Diop, soutient: «Le confinement sanitaire est une très bonne chose, mais le confinement économique mène à une catastrophe».

Etayant son propos, il fait remarquer que «60% de nos concitoyens sont des ruraux, plus 20 à 25% d'artisans. S'y ajoutent ceux de l'informel sur une population de 85% de non-salariés. En clair, de gens qui vivent à la débrouille. Donc, vu sous cet angle, on risque de se retrouver avec moins de 10% de salariés capables de tenir le coup pour seulement un mois». C'est-à-dire au jour le jour», avertit l'enseignant. Mesurant le degré du risque de confinement, le Pr Babou dira: «Le couvre-feu en lui-même fait déjà des dégâts».

D'abord souligne-t-il: «Ceux qui travaillent pour eux-mêmes le soir pour survivre, ceux qui travaillent dans les hôtels et autres. Toutes ces personnes aujourd'hui sans revenus risquent de vivre une situation pire que les ruraux.

Donc, si on y ajoute un confinement économique. C'est-à-dire l'arrêt total de toute activité économique non essentielle, alors, on va vers des difficultés économiques incommensurables», alerte-t-il. Tout en ajoutant: «D'où la pertinence d'abord, de mettre en place l'aide d'urgence avant de confiner économiquement les gens».

Par rapport à ce qui se chuchote allant dans le sens d'aider un million de ménages pour une moyenne de 8 personnes ce qui ferait 8 millions, le professeur dira : «J'estime que ce n'est pas une bonne stratégie, parce que ce sera la moitié des Sénégalais, alors que statistiquement on peut se rendre compte que si l'on intègre l'activité rurale, artisanale, et l'activité informelle, tout ceci nous ramènera à plus de 90% de Sénégalais à aider. Ce qui à mon avis serait insupportable pour l'Etat».

Toutefois, il préconise: «Je souhaite qu'on agisse sur les denrées alimentaires». Et pour se faire, explique-t-il: «Je préconise une baisse de 50% sur tous les produits alimentaires... ». Pour ce qui est des factures d'eau et d'électricité: «Je crois qu'il faut penser à les geler. Tout le contraire pour le loyer parce que c'est privé et beaucoup y vivent. Par compte, l'Etat peut donner une directive leur demandant de faire un effort de 50% ou surseoir aux factures pour les reporter dans les échéances prochaines».

Notre économie largement tributaire d'activités informelles, de débrouille et autre serait mal en point pour se confiner pendant longtemps. Pour le Sénégal, «le confinement peut être étalé sur deux semaines, au pire des cas 3 semaines», a dit l'enseignant Meissa Babou.