Sénégal: Hommage / Par Mamadou Koume - Adieu Pape

Le moment est difficile pour moi comme pour tous ceux qui ont connu, aimé et fréquenté Pape Diouf. Mais il me faut témoigner et prier pour lui. Pape était un homme d'une grande chaleur, d'une grande disponibilité et d'une grande générosité.

Pape aidait et soulageait dans la plus grande discrétion. Il était un assistant social au vrai sens du mot. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1987 en France, ensuite nous avons été la même année, invités au Cameroun par l'ancien footballeur feu Eugène N'Jo Léa. Ce voyage a été la rencontre fondatrice de nos relations qui n'ont connu aucune ombre. Car Pape était entier, fidèle, strict sur la morale et l'éthique. Des qualités qui faisaient qu'on pouvait aisément cheminer avec lui. Nous avons ainsi noué des rapports fraternels, lui mon aîné de dix mois.

Cette relation de confiance s'est manifestée en 1991 lorsque nous avons lancé le journal le Sportif avec ses fonds. Il entendait ainsi encourager la presse locale et offrir un cadre d'expression aux sportifs sénégalais. A l'époque, il était devenu agent de joueurs mais restait journaliste dans l'âme. Il a signé les articles les plus intéressants de cet hebdomadaire.

Né au Tchad, ayant passé l'essentiel de sa vie en France, Pape était profondément nationaliste. Tout ce qui concernait le Sénégal le touchait. Ses séjours au pays étaient une occasion de se mettre à niveau et de mieux cerner les réalités de notre pays à travers nos échanges. Les services rendus au football sénégalais sont également une preuve de son attachement à son pays.

Il a facilité la venue de Claude Le Roy, de Bruno Metsu ou de Guy Stéphan comme entraîneurs de l'équipe nationale de manière désintéressée. Il disparaît trente deux ans (avril 1988) presque jour pour jour lorsque notre ami Cheikh Tidiane Fall avait fait un papier pour un poisson d'avril dans le quotidien le Soleil où il annonçant le recrutement de Le Roy comme entraîneur des lions. Lorsque les autorités du pays décidèrent de transformer cette farce en réalité, c'est à l'agent Pape qu'elles avaient fait appel et il avait réussi à convaincre le Français sans présenter de facture.

Grand frère, mentor, ami et agent de nombreux footballeurs africains, Pape était une fierté pour eux, le protecteur, celui qui les défendait partout. Les Basile Boli, George Weah, Marcel Desailly, Didier Drogba, El Hadj Diouf, Khalilou Fadiga et Cie doivent être dévastés en apprenant son décès. Je pense aux Marseillais et aux supporters de l'OM, j'ai été le témoin en quelques occasions où j'ai été invité par Pape des rapports qu'il avait avec eux.

Son charisme les impressionnait et il avait réussi le tour de les fédérer autour de la cause du club. Diriger ce club si populaire symbolisait la réussite de cet homme arrivé en France pour effectuer le service mais qui, à force de persévérance et de saine ambition, franchira les barrières pour être quelqu'un qui compte. Pape s'en est allé sur la pointe des pieds, sa disparition est déjà un vide abyssal pour moi.

A chaque fois qu'il venait à Dakar, il se faisait un devoir de m'informer de sa présence. Il y a quelques semaines, je lui avais informé du décès d'une personne que nous avions connu ensemble. Si attentif, il m'avait envoyé de Marseille, le message suivant sur mon téléphone : « Une bien triste nouvelle.

Que là-bas soit meilleur pour lui que dans ce monde compliqué. »

Que l'au-delà soit meilleur pour Pape que sa vie d'ici-bas.

Mes condoléances vont à son épouse Oumy, à la cadette Maguette, à notre soeur Maguette dont j'imagine l'immense peine, à notre frère El Hadj, à Yamar, le frère qui a essayé de combler le vide que son regretté ami Samba Diarra avait laissé auprès de Pape.

Dors en paix Pape