Sénégal: Confinement Total ou partiel pour vaincre covid-19 - Les voix de la santé ne s'accordent pas

Les voix ne semblent pas s'accorder pour un confinement total de la population avec l'évolution des cas confirmés de coronavirus au Sénégal. Toutefois, les acteurs de la santé interpellés par Sud quotidien estiment que le confinement est imminent face à la situation. Si le professeur Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann est pour ce confinement total, le pharmacien Abdourahmane Sow ainsi que la généraliste docteur Khady Cissé trouvent qu'avec la situation de précarité que vit la majorité de la population, arriver à ce stade risque d'engendrer des catastrophes.

«Rester chez vous». Ce slogan est brandi par les acteurs de la riposte du coronavirus au Sénégal. Depuis quelques temps avec la hausse des cas confirmés de coronavirus enregistrés dans le pays à la date d'hier avec 175 cas confirmés dont 40 guéris et 135 sous traitement depuis la déclaration de la maladie au Sénégal, le 02 mars dernier, l'Etat d'urgence ne semble plus faire l'affaire. Certains acteurs de la santé, à l'image du chef du Service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, le professeur Moussa Seydi, ont estimé: «la meilleure manière de stopper la chaine de transmission de la maladie est le confinement total et avec l'évolution des cas, il faut s'y attendre».

Pour le médecin, le Sénégal a déjà dépassé la barre des 100 cas, ce qui doit amener tout un chacun à avoir peur et à rester chez lui. « Jusqu'à présent, la maladie est gérable, mais on peut être appelé à des situations de débordement avec l'enregistrement à grande échelle de cas confirmés de coronavirus.

Se lever et avoir plus de 100 cas en une journée n'est pas une situation extraordinaire. Et dans n'importe quel pays du monde, avoir autant de machines pour prendre en charge tous ces malades devient impossible et c'est la porte ouverte aux décès».

Et de poursuivre : « même si notre objectif est de sortir de cette épidémie avec zéro décès, la population doit pouvoir jouer sa partition en rester chez elle ou ne sortir qu'en cas de besoin extrême». Même si l'avis du professeur semble être la solution idéale pour avoir donné des résultats en Chine, point de départ de la maladie, et en Europe qui a commencé l'adoption du confinement total, la situation de précarité que vit la population Sénégalaise ne semble pas pour certains médecins, être en accord avec ce mode de vie. Pour le pharmacien Abdourahmane Sow de l'ordre des pharmaciens du Sénégal, il faut y aller progressivement. «Beaucoup de ménages vivent au jour le jour.

Les chefs de familles sont obligés de sortir pour aller chercher la dépense quotidienne. Si le Sénégal opte pour le confinement total, c'est plusieurs milliers de personnes qui risquent de mourir de faim», a-t-il souligné. Et de poursuivre : « ce qui est valable en Chine ne l'est pas au Sénégal. Nos autorités doivent travailler sur des solutions viables. Le respect du couvre-feu en est une, maintenant même si on doit aller vers le confinement partiel ou général, les couches vulnérables doivent pouvoir bénéficier de toute l'attention du gouvernement pour éviter une autre catastrophe».

D'autres médecins semblent aussi opter pour le confinement partiel. Selon ces derniers, beaucoup de maladies chroniques sont dues à la sédentarité et le confinement total ne fait qu'augmenter le taux de risque d'attraper certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardio-vasculaires entre autres. Cet avis est partagé par la généraliste, docteur Khady Cissé.

Selon elle, « Le confinement a une certaine répercussion négative sur la santé des populations. Si on passe au confinement total, c'est sûr qu'après le passage du coronavirus, la prévalence de beaucoup de maladies va flamber. Il s'y ajoute que le stress de la dépense quotidienne qui habite plusieurs chefs de famille risque de leur être fatal». Aujourd'hui, docteur Sow comme docteur Cissé pensent que le Sénégal n'est pas encore au stade du confinement total et que les mesures prises par le Chef de l'Etat et le ministère de la Santé et de l'action sociale peuvent aider à vaincre la pandémie. Toutefois, ces derniers préconisent le renforcement de la santé surtout au niveau communautaire.