Sénégal: Covid-19 - 13 nouveaux cas déclarés positifs hier

13 tests positifs au nouveau coronavirus, tel a été le bilan du Covid-19 enregistré au Sénégal hier, mardi, a annoncé le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Et de poursuivre : « sur 97 tests effectués, 13 sont revenus positifs dont, un (1) cas importé, de 12 cas contacts suivis par les services du ministère ».

Par ailleurs, le nombre de personnes guéries de la maladie à Covid-19 ne cesse de monter, rassurant et confortant ainsi l'espoir du citoyen lambda. . « 12 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs et sont donc déclarés guéris », a renseigné Abdoulaye Diouf Sarr. Et de poursuivre : « l'état de santé des patients hospitalisés est stable ».

Pour rappel, le communiqué du ministère de la santé et de l'action sociale a renseigné de deux (02) cas graves le lundi 30 mars, dont l'un (1) est sous assistance respiratoire. Revenant à ce sujet, le ministre de tutelle a rassuré que les deux (2) cas graves dont un (1) qui était sous assistance respiratoire sont « stabilisés ». Malheureusement, l'un des cas a perdu la vie dans la soirée. Il s'agit de Pape Diouf, ancien patron de l'OM.

Pour conclure le communiqué N° 30 rendu public hier, le ministre de la Santé et de l'action sociale a renouvelé à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, en vue d'un bilan qui grimpe à 175 cas déclarés positifs dont 40 guéris et encore 135 sous traitement à la date du mardi 31 mars 2020.