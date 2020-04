Sénégal: Vacances scolaires prolongees - Mamadou Talla apporte son démenti

La fermeture de l'ensemble des établissements scolaires et universitaires pour trois semaines, à partir de lundi 16 mars 2020, va-t-elle être prolongée ? Le ministère de l'Education ne saurait répondre par l'affirmative. Du moins, pour le moment, même si le ministre de l'Éducation nationale travaille sur toutes les hypothèses.

Mamadou Talla précise que ses décisions sont strictement arrimées aux instructions du Chef de l'État émises dans le cadre du plan national de lutte contre la pandémie du COVID-19. Dans ce contexte mondial marqué par la pandémie du Coronavirus, le ministre invite tous les acteurs et partenaires à la vigilance, non sans rappeler, qu'en cas de besoin, il informera, comme par le passé, de la conduite à tenir.

Le ministère de l'Education nationale consacre ses efforts sur la plateforme « Apprendre à la maison », pour une continuité pédagogique à distance, à l'aune d'un quantum horaire grugé par les syndicats d'enseignants en mouvements depuis le début de l'année.

Selon le décret 2019- 1363 relatif aux trimestres et à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires, les écoles et universités et autres instituts de formation devraient reprendre les cours le lundi prochain, le 06 avril.

En plus de la grève des enseignants, le démarrage tardif des cours un mois après l'ouverture officielle des classes, l'affectation tardive des enseignants, les écoles inondées, la problématique des abris provisoires, le retard dans la mise à disposition des budgets et du matériel aux écoles et établissements, la situation actuelle de pandémie avait commencé à gruger les 1296 heures pour cette année contre 1331 heures de l'année académique 2018/2019.