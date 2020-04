Madagascar: Secteur pétrolier - Une croissance négative de la demande en vue

Alors que Madagascar se prépare à attribuer ses blocs pétroliers aux investisseurs, les analystes économiques et les opérateurs d'actifs énergétiques entrevoient une baisse de la demande pour cette année 2020.

Madagascar compte sur les investissements directs étrangers pour capitaliser ses ressources pétrolières. Depuis déjà plusieurs années, plusieurs compagnies ne cessent de manifester leur intérêt pour les ressources minérales de la Grande île, et attendent impatiemment les appels d'offres internationaux pour l'attribution des blocs pétroliers. Cependant, en cette période de pandémie du COVID-19, une baisse des prix du pétrole est enregistrée.

Les analystes économiques et les opérateurs d'actifs énergétiques évoquent même une croissance négative de la demande de pétrole à l'échelle mondiale, suite à la situation actuelle, pendant laquelle les industries ferment et que les pays du monde entier se confinent. Des impacts économiques négatifs sont également prévus pour les secteurs de l'électricité, des énergies renouvelables et des mines, selon leurs dires. Cette situation actuelle exige que les entreprises qui contrôlent et gèrent les infrastructures énergétiques critiques maintiennent leur vigilance contre les menaces de sécurités physiques, cybernétiques et technologiques, alors qu'elles font face à ces événements cygne noire.

Continuité. La résilience des opérations des sociétés pétrolières est essentielle à l'économie, à la sécurité et à la qualité de vie globale de tous les citoyens en Afrique et dans le monde, selon C. Derek Campbell, PDG de la société américaine Energy & Natural Resource Security Inc. « Les indications et les avertissements mettent en lumière le fait que les terroristes, les acteurs étatiques hostiles, les criminels, les pirates informatiques et les vandales prévoient actuellement de profiter de notre état de chaos actuel. Nous continuons à soutenir de nombreuses sociétés énergétiques en Afrique pour atténuer les actions hostiles de ceux qui sont mal intentionnés. En des temps incertains comme ceux-ci, ce sont les efforts des entreprises contre les menaces inattendues qui garantissent que leurs actifs maintiennent la continuité des opérations pendant ces temps difficiles », a-t-il affirmé.

Recommandations. Pour la Chambre Africaine de l'Énergie, les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants devraient œuvrer pour garantir la résilience de leurs actifs et assurer la continuité de leurs opérations. D'après leurs explications, cela conduit à évaluer et passer en revue leur infrastructure de cyber sécurité par rapport à des protocoles tels que NIST-800-171, ISO27001 et les cadres de cyber sécurité CIP ; à surveiller les méthodes et plateformes informatiques que leurs employés utilisent pour accéder à leurs réseaux d'entreprise lorsqu'ils travaillent à distance ; via leur personnel local, à impliquer les populations et communautés locales dans un rayon de 8 à 15 km de leurs opérations pour mieux comprendre l'atmosphère autour de leur actif ; à vérifier ponctuellement leurs mesures de sécurité physiques et techniques existantes pour s'assurer qu'elles sont pleinement fonctionnelles ; et à demander une évaluation de la sécurité pendant leur temps d'interruption opérationnelle, afin de comprendre les vulnérabilités actuelles de leur actif et les niveaux de risque supposés.