Sénégal: MASQUES, GANTS, COMBINAISONS, SOLUTIONS ANTISEPTQUES... - À la découverte des stocks de sécurité pour mener la guerre

Les couloirs, les perrons et les magasins de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) sont encombrés de cartons de masques, de gants, de combinaisons, de solutions antiseptiques... Le Sénégal dispose de stocks de sécurité conséquents pour mener la guerre contre le Coronavirus.

L'heure n'est pas au télétravail à la Pharmacie nationale d'approvisionnement ce mardi. Dans la grande cour avant, des petites grues et des ouvriers transportent des produits pharmaceutiques qu'ils déposent dans des camions. Certains agents font des relevés avec leur carnet. Peu avant 14 heures, le nez et la bouche couverts de masque, les agents se retrouvent dans cette grande cour. Ce sont les derniers instants qui précèdent l'arrivée du Ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. Il est accueilli par la Directrice de la Pna, le Dr Annette Mbaye Seck. La visite commence au grand magasin central. À l'intérieur de ce complexe, aux premières rangées, sont arrimés des cartons de masques médicaux, de gants d'examen, de gants chirurgicaux, de combinaisons, de lunettes, et de solutions antiseptiques...

Le tour se poursuit dans le compartiment abritant les deux chambres froides. Dans cette partie, il n'y a pas de place vide. Les étagères en fer sont remplies. D'autres cartons sont même posés au sol. « Nous continuons à revenir des dotations. Nous attendons l'appui de la Banque mondiale », souffle la Directrice de la Pna.

La délégation ressort du bâtiment central, fait le détour pour visiter le hangar des produits de dialyse. Dans ce bâtiment annexe sont arrimés d'autres cartons sur les trois rangées d'étagères qui s'étirent des deux côtés de la largeur du bâtiment. De l'autre côté, les autorités ont découvert de nouvelles acquisitions de produits destinés à la lutte contre le Covid-19. L'acquisition et la distribution de médicaments inspirent confiance... « En plus des services de routine, nous poursuivons la distribution de médicaments dans les régions. Avec le contexte de Covid-19, nous assurons le transfert des médicaments dans les régions », informe la Directrice de la Pna.

Les couloirs et les magasins sont encombrés de cartons de médicaments et de solutions antiseptiques, de masques et de combinaisons. Le dispositif rassure les autorités. « Nous sommes rassurés sur les stocks que nous avons. Le Président de la République avait demandé à ce qu'il n'y ait pas d'interruption dans le transfert des médicaments vers les régions. La Pna est en train de jouer sa partition dans la lutte contre cette maladie. Pour gagner cette lutte, il ne doit pas avoir de faille sur toute la chaîne », a rajouté le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il est convaincu que le Sénégal peut remporter la guerre contre le Coronavirus « si chacun assume ses responsabilités ». La disponibilité des médicaments est essentielle dans le dispositif de riposte.