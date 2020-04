Soudan: Ministre de la Santé - Tous les Cas Confirmés de Coronavirus sont venus de l'Extérieur

Khartoum — Le Ministre Fédéral de la Santé, le Dr Akram Ali Al-Tom, a annoncé que tous les Cas Confirmés d'Infection par un Coronavirus provenaient de l'Extérieur du Soudan et qu'il n'y a aucun Cas de Transmission du Virus à une Personne à l'Intérieur du pays.

Il a déclaré dans un communiqué de presse après la 15e réunion du Comité Supérieur des Urgences Sanitaires au Palais Républicain Mardi que le Cas d'Infection qui avait été annoncé Mardi était un Etranger qui est Venu au Soudan il y a deux semaines et a souffert de Symptômes Plus Tard, ce qui a confirmé le Nombre de Cas Sept Cas jusqu'à Mardi, ajoutant que lui et tous ceux qui avaient des contacts avec lui étaient Isolés.

Il a indiqué que deux des Sept Cas Infectés Confirmés sont Décédés, ajoutant qu'un Cas Confirmé d'un Etranger s'est Rétabli et quittera bientôt l'Isolement.

Le Ministre a appelé tous les Citoyens qui ont fourni des Données Incorrectes à leur Entrée dans le pays à accélérer leur Correction en appelant les Numéros 9090 et 221, qui sont deux Numéros, qui Fonctionnent Gratuitement dans tous les Etats du Soudan, pour Clarifier la Date de leur Arrivée. et les Avions qui les ont fournis ainsi que leurs lieux de Résidence, notant que le Ministère ne suit que 60% de ceux qui sont entrés dans le pays, tandis que les 40% restants n'ont pas fourni d'Informations Correctes.

Il a remercié tous les citoyens qui ont signalé des Cas Suspects d'Infection par Corona, louant ceux qui travaillent dans la Fabrication de Ventilateurs.

Par ailleurs, le Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a déclaré que la 15e réunion du Comité Supérieur des Urgences Sanitaires avait examiné un certain nombre de Rapports sur la Santé et la Situation Médicale dans le pays, en plus d'un Rapport de l'Autorité de l'Aviation Civile (AAC) qui a affirmé la Poursuite de la Suspension des Vols Commerciaux et de Passagers, à l'Exception des Avion-Cargo et des Permis pour les Ambassades qui souhaitent évacuer leurs Citoyens du Soudan.

Concernant la Situation des Ressortissants Soudanais Bloqués au Passage de Subaeiya à Assouan, Faysal a annoncé qu'un certain nombre de ces Citoyens sont retournés au Caire et se sont Installés et d'autres ont insisté pour rester au Passage de Subaeiya, ajoutant que le Consulat du Soudan à Assouan, la Communauté Soudanaise et la Société Civile des Organisations de la Société leur ont loué des Maisons à Assouan.

Il a dit qu'il y a 400 Citoyens Soudanais qui se sont vu refuser l'Accès à Assouan par les Autorités Egyptiennes et qu'un Comité de la Communauté leur a demandé de retourner au Caire et certains d'entre eux ont répondu.Faysal a ajouté que le Comité Supérieur avait également entendu un Rapport du Ministre du Commerce et de l'Industrie sur les Approvisionnements Alimentaires dans le pays, qui soulignait que les Matériaux Alimentaires Existants sont Suffisants pour le pays jusqu'en Juin prochain, et qu'un Processus est en cours pour Réactiver les Lois pour Contrôler les Hausses de Prix.