Cameroun: 63 Camerounais de retour de Côte d'Ivoire

Arrivés hier dans l'après-midi à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, les passagers ont été accueillis par les autorités camerounaises.

Environ 45 minutes sur place, le temps de désinfecter l'avion et les 63 passagers du Boeing 737 HF 9000 Air Côte d'Ivoire arrivée hier à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen à 13h30. Il s'agit d'un vol spécial qui a débarqué avec des Camerounais désireux de retourner au bercail après la fermeture des frontières, du fait de la propagation du coronavirus, conformément aux instructions du président de la République, Paul Biya. Au pied de la passerelle, un personnel sanitaire bien équipé asperge des désinfectants sur les passagers et leurs bagages à mains. A l'intérieur, le chef de poste santé, Dr. Fils Emmanuel Minyem, se charge de remettre des fiches de renseignement et de désinfecter les passagers.

Les forces de l'ordre sont également mises à contribution. Ces derniers se chargent de récupérer les passeports. Après quelques minutes, les passagers peuvent sortir. Au niveau de la piste d'atterrissage, les voyageurs sont accueillis par les autorités de la région du centre. Notamment le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Centre, Simon Etsil, le délégué régional de la Santé, Dr Charlotte Moussi et le délégué régional des Transports, Rose Nancy Ngatounou. Mais avant, d'arriver à leur niveau, la température est prise par une infirmière et les fiches de renseignement sur l'état de santé et le parcours du passager lui sont remises. Les bagages en soute, sortis de l'avion bien avant les passagers sont posés à même le sol et sont également désinfectés. Ils ne passeront pas par le tarmac et c'est à chaque passager de reconnaître son bagage. Au loin, deux bus sont garés. Ils transporteront les passagers vers un hôtel de la place où ils seront confinés. Avant de partir, le délégué régional de la santé, en leur souhaitant la bienvenue rappelle le protocole de confinement. « Restez dans votre chambre le maximum de temps possible.

Il y aura une équipe médicale qui vous suivra tout le long de votre séjour. Surtout, tâchez de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et protégez-vous avec un masque », prescrit-elle. Ce sont là des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 pour les voyageurs. Rappelons que les 63 passagers viennent de la Côte d'Ivoire, présenté comme un pays à risque. Dr Moussi explique également que les passagers qui seront testés négatifs devront signer un engagement sur l'honneur d'un confinement à domicile en respectant toutes les mesures édictées par les autorités camerounaises.