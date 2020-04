Afrique: Union africaine - L'Angola cesse son mandat au Conseil de paix et de sécurité

Luanda — L'Angola a mis fin à son mandat de deux ans mardi (31) en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), un organe permanent composé de 15 pays du continent, dédié à la prévention , gestion et résolution des conflits.

Dans un message adressé au CPS, le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA, l'Ambassadeur Francisco José da Cruz, a remercié le soutien et la solidarité apportés par les États membres au cours de son mandat, à un moment où, avec le Zimbabwe, il cède la place à d'autres pays de la région australe, notamment le Mozambique et le Malawi.

L'engagement dans des "solutions africaines aux problèmes africains" a grandement facilité notre mission et nous a incités à être plus affirmés dans la réponse aux situations de conflit et de crise en Afrique, alors que nous affrontons ensemble les défis et les opportunités de la mission du CPS, indique la missive citée par une note de la Représentation permanente de l'Angola auprès de l'UA.

Au cours de son mandat au CPS, l'agenda de l'Angola s'est concentré sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, qui, avec la stabilité, constituent les piliers stratégiques de l'architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), de l'architecture de gouvernance africaine (AAG) et de l'Agenda 2063, notamment le silence des armes sur le continent d'ici 2020.

Le pays a souhaité contribuer activement à une approche franche et holistique des défis de sécurité et de stabilité auxquels le continent est confronté et à la promotion d'une culture de paix propice à la réalisation du développement durable souhaité de «l'Afrique que nous voulons.

L'Angola a assumé la présidence tournante du CPS, pour la première fois en septembre 2018, ayant alors organisé une réunion ministérielle à New York, en marge de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, sous le thème «L'état de paix et de sécurité en Afrique et les mesures prises pour promouvoir des solutions africaines aux problèmes africains ».

En décembre de l'année dernière, il en a organisé une deuxième à Luanda (Angola), sous le thème «Réconciliation nationale, rétablissement de la paix, sécurité et reconstruction de la cohésion en Afrique».

Le communiqué final a encouragé les acteurs nationaux des pays en conflit à faire preuve de volonté politique, de bonne foi et à assumer leurs responsabilités dans les processus de réconciliation, acceptant, sans réserves, des solutions politiques et inclusives, conduisant finalement à l'émergence d'un continent où la paix, la stabilité et la prospérité prévalent.

Au cours des deux dernières années, l'Angola a eu l'occasion de participer à des discussions sur la situation en République centrafricaine, ainsi que sur le processus d'harmonisation de la Force africaine en état alerte (ASF) avec la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC). ).

Il a également abordé la situation au Burundi et au Soudan, les développements politiques en Guinée-Bissau et au Soudan du Sud, ainsi qu'en Somalie et les activités de l'AMISOM, ainsi que des questions telles que la prévention des conflits, l'alerte rapide et la médiation en Afrique.

Durant son mandat, l'Angola a participé à des missions sur le terrain au Soudan (Darfour), au Soudan du Sud, en Somalie, en Guinée-Bissau, au Cameroun et au Lesotho, organisées par le CPS, pour vérifier, sur le terrain, la situation réelle dans ces pays et l'impact des conflits dans la situation humanitaire des populations. Le CPS reconnaît que le leadership de l'Angola dans les questions d'unité et de réconciliation nationale, soit par sa propre expérience en tant que nation qui a su mettre fin à des dizaines d'années de conflits et de divisions et parvenir à la stabilité, ou par son intervention diplomatique dans la prévention, la gestion et la résolution les conflits en Afrique, en particulier dans la région des Grands Lacs, ainsi que son rôle en faveur de la paix et de la sécurité au niveau international.

Le CPS est composé de 15 membres élus, dix (10) pour une période de deux (2) ans et cinq (5) pour l'une des trois (3) années, en tenant compte de la représentation géographique des cinq régions de l'Union africaine (Nord, Sud, Est, Centre et Ouest). Depuis 2018, l'Angola a rejoint le CPS avec l'Algérie, le Burundi, Djibouti, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Lesotho, le Libéria, le Maroc, le Nigéria, le Kenya, le Rwanda, la Sierra Leone, le Togo et le Zimbabwe.