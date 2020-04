Angola: COVID-19 - Andulo désinfecte les rues et les marchés informels

Andulo (Angola) — Les autorités administratives de la municipalité d'Andulo, à 130 kilomètres au nord de la ville de Cuito, province de Bié, ont commencé mardi à désinfecter les rues du siège municipal, des quartiers et le marché local, dans le but de prévenir le Covid-19.

Les autorités locales ont également distribué du matériel de biosécurité (masques et gants) à plus de 700 vendeurs dans le marché municipal, et approvisionné en eau potable le marché pour faciliter le lavage des mains avec du savon.

Depuis la semaine dernière, l'administration d'Andulo délimite l'espace entre les commerçants et les acheteurs, ainsi que dans les succursales bancaires et les institutions publiques et privées, en mettant l'accent sur les magasins qui vendent des produits alimentaires et d'hygiène.

Mardi, l'administrateur d'Andulo, Celeste Adolfo, a officiellement remis un point d'eau potable (manivelle) aux habitants du quartier Académico, à la périphérie de la ville, et pour la banlieue où il n'y a pas de liquide précieux, les autorités distribuent au moyen de citernes.

Celeste Adolfo a réitéré l'appel aux populations à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la pandémie, basées sur la distance sociale et le lavage des mains au savon et à l'eau à tout moment.

La municipalité d'Andulo compte plus de 200 000 habitants répartis dans les communes de Chivaulo, Cassumbi et Calussinga.