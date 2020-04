Congo-Brazzaville: Coronavirus - La ministre du Tourisme réquisitionne et ferme certains établissements d'hébergement

En application du décret n°2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, la ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan Nonault, a signé une note de service le 31 mars réquisitionnant les établissements d'hébergement sur toute l'étendue du territoire national.

Les établissements d'hébergement réquisitionnés sont les suivants :

Pour le département de Brazzaville : Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel, Ledger Maya, Pefaco, Concorde de Kintélé, Grand hôtel de Kintélé, Elbo suites, Ramada GHS.

Pour les départements de Pointe-Noire et Kouilou : Hôtel Hilton, Atlantic palace.

Pour le département de la Bouenza : Résidence Laurel

Pour le département du Pool : La Pepeche

Pour le département des Plateaux : Alima palace

Pour le département de la Cuvette : Daniel's club

Pour le département de la Cuvette-ouest : Espace Elonda

Pour le département de la Sangha : Les Oliviers

Pour le département de la Likouala : Le Tropicana

Fermeture des établissements d'hébergement et des agences de voyage

Toujour en application de ce décret n°2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo jusqu'à ce qu'en soit proclamée la fin, la ministre du Tourisme et de l'environnement, a signé deux circulaires 0813 et 0814, le 31 mars 2020.

La circulaire 0813 adressée à l'attention des promoteurs des établissements de tourisme et de loisirs stipule la stricte application les mesures ci-après : fermeture des établissements d'hébergement (hôtels et établissements assimilés) à l'exception de ceux faisant objet d'une réquisition ; fermeture des agences de voyages et autres services de réservation ; interdiction de l'organisation des voyages de tourisme, excursions, croisières et randonnées ; interdiction des activités liées aux services de restauration et de consommation de boissons ; interdiction des activités de location des véhicules de tourisme ; fermeture des salles de jeux, de cinéma, de spectacles et toute autre activité de plein air.

La circulaire 0814 à l'attention des responsables des bureaux et cabinets d'études en charge des évaluations environnementales stipule l'application des mesures ci-après : les réunions d'enquête et d'audience publique sont suspendues ; suspension également des attributions ou renouvellement d'agréments ; fermeture des bureaux et cabinets d'études.

Tout contrevenant à ses mesures s'exposera à la rigueur des lois et règlements en vigueur.