Congo-Kinshasa: Coronavirus - Des respirateurs supplémentaires pour la prise en charge des patients à Kinshasa

Selon le ministre de la Santé, ces matériels dont l'arrivée prochaine est annoncée, seront distribués dans les différents hôpitaux du pays.

Le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a annoncé l'arrivée prochaine en RDC, de respirateurs supplémentaires pour la prise en charge des patients atteints du coronavirus. Cette annonce a été faite, le 31 mars, au terme d'une visite d'inspection opérée dans quelques hôpitaux de Kinshasa où s'effectuent des travaux d'aménagement des sites d'accueil des malades de cette pandémie. « J'ai mis en contact le médecin directeur de la clinique Ngaliema avec quelques partenaires qui se sont engagés à donner des respirateurs. Dautres arrivent notamment pour l'hôpital du cinquantenaire », a expliqué le ministre Eteni Longondo en précisant que ces respirateurs seront répartis dans les différents hôpitaux.

Le ministre de la Santé a également indiqué que la RDC a passé une commande de près de 500 lits d'hôpitaux qui devront arriver au pays incessamment.

Actuellement, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, on a recensé une soixantaine de respirateurs. Ce nombre, selon les spécialistes de la santé, est très insignifiant, si l'on tient compte du débordement subi par les pays, plus développés et dont les systèmes sanitaires sont à jour, où cette pandémie avait été déclarée avant la RDC dont la Chine, la France, l'Italie, etc.

6 millions de dollars des Etats Unis pour la riposte en RDC

Dans un communiqué publié le 31 mars, les États-Unis annoncent une aide de six millions de dollars américains pour soutenir la riposte contre le coronavirus en RDC. Selon ce document dont le contenu été relayé dans la presse, ce fonds va servir à fournir un appui et des fournitures liés à la santé et permettre de renforcer les capacités en eau et assainissement.

Les États-Unis affirment disposer des meilleurs experts pour le contrôle et la prévention des maladies qui travaillent aux côtés du coordonnateur de l'unité de riposte, le Dr Jean-Jacques Muyembe, et du ministre de la Santé Eteni Longondo, dans le cadre de la riposte congolaise au coronavirus.

Les États-Unis promettent également de continuer à évaluer les demandes d'assistance du gouvernement de la RDC afin de déterminer la meilleure façon de soutenir ses efforts contre lapandémie.

La RDC, rappelle-t-on, a enregistré 109 cas de coronavirus au 31 mars 2020, avec un total de 8 personnes décédées et 3 autres guéries.