Maroc: De la culture gratuite pour combattre l'ennui du confinement

Pour rompre la solitude et la monotonie liées aux mesures de confinement, Libé vous propose le site «Openculture.com» qui a pour but de chercher, de trier et de rassembler des contenus intelligents et gratuits trouvés sur Internet.

Dans la section cinéma, on trouve de nombreux films, qu'ils soient courts ou longs. Certains de ces films sont des chefs d'œuvres, d'autres sont inconnus, d'autres sont des courts-métrages de cinéastes devenus célèbres ensuite. Le site possède également plusieurs autres catégories, comme celle des cours mis en ligne par des universités. La rubrique s'appelle « MOOCs des grandes universités (certains avec certificats)» et propose par exemple des cours de mathématiques avancées donnés par des professeurs de l'école Polytechnique (en français), ou encore des cours de management.

Une autre rubrique du site est dédiée à l'apprentissage des langues : le site en propose quarante-huit, parmi lesquelles le latin, le grec, le roumain, le coréen, le danois, le finlandais, ou l'anglais... Open Culture propose également 200 ressources gratuites destinées aux enfants. Idéal à explorer en ces temps de confinement, on peut y retrouver, entre autres, des livres audio, des leçons en vidéos et des sites de divertissement. La plateforme offre aussi une rubrique dédiée aux livres audio, avec plusieurs catégories. Tout est classé par ordre alphabétique et la liste est immense.

15 musées en ligne pour découvrir des œuvres d'art depuis son salon

Pour aider les gens à combattre l'ennui en cette période de crise, certains musées ont imaginé de merveilleuses alternatives. Parmi elles, l'accès gratuit aux œuvres d'art, et ce, directement depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Une alternative intelligente qui préserve, à distance, l'accès à la culture. Il s'agit, en effet, du Château de Versailles (France), dont vous pouvez découvrir les incroyables couloirs de miroirs, les peintures, les lustres ainsi que les jardins.

On peut également visiter l'Université de Yale (New Haven) et sa collection dédiée à la Grande Dépression, ou encore The Metropolitan Museum Of Art (New York) l'un des plus grands musées d'art au monde. Il y a également le Louvre, dont le site donne accès à des œuvres multiples comme les Égyptiens ou la galerie Apollon, la British Library (Londres) l'une des plus importantes bibliothèques de référence du monde, l'Alte National galerie de Berlin qui offre une visite virtuelle ainsi qu'une découverte de toutes les collections Friedrich, Menzel et Manet.

On notera également le Rijksmuseum (Amsterdam), un lieu consacré aux beaux-arts, à l'artisanat et à l'histoire du pays, le Smithsonian Museum (Washington), l'un des musées américains les plus importants au monde, le Musée Van Gogh (Amsterdamas), pour retrouver les œuvres du grand peintre hollandais, le Musée Reina Sofia (Madrid), l'endroit où se situe notamment le célèbre Guernica de Picasso, le Musée de la photographie américaine pour découvrir de sublimes clichés et comprendre toute l'histoire de la photographie, le Museum Of Modern Art à New York, l'un des musées d'art moderne et contemporain les plus influents dans le monde, la Bibliothèque Municipale de New York, qui est considérée comme la seconde plus grande bibliothèque des États-Unis. Sans oublier le Getty de Los Angeles, ce bâtiment qui possède une magnifique architecture de type «village italien dans les collines».