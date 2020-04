Maroc: Evacuation du plus grand marché de Laâyoune

Les marchands ambulants de Rheiba transférés vers un marché pilote situé près du quartier Al Hizam

Les marchands ambulants de Rheiba, le plus grand marché populaire de la ville de Laâyoune, ont été évacués lundi vers des locaux modernes et répondant aux normes d'hygiène et de sécurité, dans le cadre des mesures préventives contre les risques de propagation du coronavirus (Covid-19).

Les marchands de fruits et légumes, de poissons et d'autres produits, ont été transférés vers un marché pilote situé près du quartier Al Hizam, offrant plus d'espaces aux commerçants pour exposer leurs produits ainsi que de meilleures conditions de salubrité.

Le marché, qui connaît une grande affluence jusque tard dans la soirée et qui a planté son décor au milieu de plusieurs quartiers populaires, constitue en effet une menace pour la santé des riverains et de tous les habitants de la ville, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

La commune de Laâyoune, qui a mené cette opération en collaboration avec les autorités locales, a déployé d'importants moyens humains et logistiques pour que l'installation des marchands ambulants de Rheiba dans les nouveaux locaux se déroule dans de bonnes conditions.

Avant de recevoir ses nouveaux locataires, le nouveau marché a fait l'objet d'une grande campagne de désinfection et de stérilisation, à l'image des autres espaces et lieux publics de Laâyoune.

Les responsables de la commune assurent que cette opération d'évacuation s'inscrit dans le cadre des différentes mesures de précaution et de prévention prises par les autorités locales et les élus contre de possibles risques de transmission du coronavirus.

Elle fait partie également, selon les mêmes sources, du plan d'actions de la commune visant l'organisation du secteur informel et l'amélioration du cadre de vie des populations.

D'autres marchés populaires pouvant constituer une menace pour la santé des habitants et la beauté de la ville, seront également concernés par cette opération d'évacuation, a-t-on assuré de mêmes sources.