Soudan: Les États-Unis renouvellent leur soutien au gouvernement de transition

Washington — Le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires africaines M. Tibor Nagy a salué les développements positifs en cours au Soudan, réitérant le soutien américain au gouvernement de transition.

C'était lors de la rencontre de l'ambassadrice Amira karib, Chargée d'Affaires en charge de l'Ambassade du Soudan à Washington avec Le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires africaines en présence de l'Ambassadeur Mohamed Abdullah Al-Tom, Directeur Général de l'Administration Européenne et Américaine, et l'Ambassadeur Donald Booth, l'envoyé américain au Soudan, et son adjoint, en présence du responsable du dossier Soudan.

La réunion a examiné les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les améliorer. La réunion a également porté sur l'importance d'accélérer le retrait du Soudan de la liste des pays qui parrainent le terrorisme, afin qu'il puisse traiter avec les institutions financières et internationales.