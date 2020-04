Afrique: Riposte au Covid-19 - Les Etats-Unis annoncent un investissement de 164,4 milliards de FCFA en faveur de 64 pays

Les États-Unis ont annoncé un investissement initial de près de 274 millions de dollars (164,4 milliards de FCFA) dans les secours d'urgence sanitaire et humanitaire pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie dans 64 des pays les plus à risque, dont le Sénégal.

L'Amérique accentue le combat contre le Covid-19. En effet, l'ambassade américaine à Dakar informe dans un communiqué que les États-Unis ont annoncé un investissement initial de près de 274 millions de dollars (164,4 milliards de Cfa) dans les secours d'urgence sanitaire et humanitaire pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie dans 64 des pays les plus à risque, dont le Sénégal. Cet argent, indique l'institution dirigée par Tulibano Mushingi, « s'ajoute au financement que nous accordons déjà à des organisations multilatérales telles que l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef ».

Inclus dans ces nouveaux fonds, précise le document, les États-Unis fournissent au Sénégal 1,9 million de dollars (1,14 milliard de francs Cfa) en financement de la santé pour la communication sur les risques, l'eau et l'assainissement, la prévention et le contrôle des infections, les messages de santé publique, etc.

« Cette nouvelle contribution est le dernier exemple de l'engagement des États-Unis dans le secteur de la santé au Sénégal. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi près de 880 millions de dollars (528 milliards de FCFA) dans le système sanitaire du Sénégal, soit près de 2,8 milliards de dollars (1,68 billion de FCFA) de l'aide totale au cours de cette période », indique l'ambassade américaine.

Le Centre des opérations d'urgence sanitaire (Heoc), qui a été construit et équipé des technologies les plus récentes grâce à un financement de la Defense threat reduction agency (Dtra), représente un investissement d'environ 3,6 millions de dollars (plus de 2 milliards de FCFA) pour soutenir les efforts du Sénégal dans la lutte contre le COVID-19.

En octobre 2019, rappelle l'ambassade, les États-Unis ont fait don de deux hôpitaux de campagne et d'une formation associée d'une valeur de 6,5 millions de dollars (3,9 milliards de francs de francs Cfa) aux Forces armées sénégalaises par le biais du Partenariat pour la réponse rapide pour le maintien de la paix en Afrique. « Bien que ces hôpitaux aient été initialement conçus pour soutenir les soldats sénégalais sur le champ de bataille, l'armée sénégalaise a maintenant déployé l'un de ces derniers et du personnel à Touba pour aider à la réponse d'urgence à l'épidémie du COVID-19 », confie le communiqué des Etats-Unis à Dakar.