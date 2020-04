Afrique: La CEA fournit du matériel de sensibilisation pour aider l'Éthiopie à lutter contre le COVID-19

La Commission économique pour l'Afrique et le Groupe de la communication des Nations Unies ont remis la semaine dernière au Gouvernement éthiopien des documents de sensibilisation pour garantir aux citoyens ordinaires un accès à des informations précises et opportunes dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Plus de 40000 dépliants et brochures ont été imprimés pour être distribués par les entités gouvernementales concernées.

Les sujets comprennent la préparation et la réponse aux situations d'urgence, la maladie et ses conditions, un mode de vie sain et la sécurité, entre autres.

« Nous sommes honorés de nous associer à l'Institut éthiopien de santé publique et au Ministère des transports en cette période de crise », déclare Ali Todaro, Chef de la Section de gestion des conférences, à la CEA.

« L'ONU œuvre dans le monde entier pour lutter contre l'épidémie de COVID-19. Nous reconnaissons qu'un résultat positif n'est possible que si le/la citoyen(ne) ordinaire est parfaitement informé(e) ».

Charles Ndungu, Chef de l'Unité d'impression et de publication de la CEA, y ajoute sa voix : « Chaque fois qu'un appel est passé en Éthiopie, un message éducatif sur la prévention des coronavirus y est diffusé. Mais nous savons tous que ce n'est pas suffisant car tout le monde n'a pas de téléphone portable. La CEA est heureuse de jouer son petit rôle dans cette lutte importante contre ce virus mortel qui changera notre monde tel que nous le connaissons, si nous n'agissons pas rapidement ».

M. Ndungu se dit reconnaissant à tout le personnel « qui a consacré des heures supplémentaires pour rendre cela possible ».

Teshome Kifle, également de l'Unité d'impression et de publication, déclare : « Nous savons tous que la connaissance change les attitudes. Ce que nous avons vu à travers le continent était une attitude de mauvais augure de notre peuple envers le coronavirus. Nous espérons que ces dépliants et brochures contribueront grandement à faire en sorte que les gens prennent cette pandémie au sérieux pour se protéger, protéger leurs familles et leurs collègues », indique M. Kifle.

Pour sa part, le Ministre éthiopien des transports, Dagmawit Moges, remercie la Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, et son équipe d'avoir fourni au Gouvernement, les brochures d'information sur LE COVID-19.

« Je me réjouis du fait que nous joignions nos forces pour utiliser notre capacité collective à lutter contre cette pandémie », dit-elle sur Twitter.

Le Gouvernement, en partenariat avec l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies et le secteur privé, met en œuvre d'autres mesures de base pour accroître la sensibilisation et prévenir la propagation du COVID-19 avec le ministère de la santé fournissant des mises à jour régulières sur tous les médias, y compris par le biais de mégaphones et du langage des signes.

Pendant ce temps, l'Éthiopie s'est associée à la Fondation Jack Ma et à d'autres partenaires pour apporter son aide dans la distribution de kits de test, masques, écrans faciaux et combinaisons de protection contre le Coronavirus aux 54 pays du continent. Le Premier ministre, Abiy Ahmed, gère la logistique et la distribution des fournitures.