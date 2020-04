Cote d'Ivoire: 3 enfants de 5 à 14 ans et 10 adolescents contaminés au pays

Dans un rapport datant du lundi 30 mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé(Oms), dresse l'état de la situation de l'épidémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Intitulé « Réponse à l'épidémie due au nouveau coronavirus », ce rapport (Covid-19) », livre des informations qui font froid dans le dos.

On y apprend, en effet, qu'à la date du lundi 30 mars où le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé 168 cas testés positifs, 159 provenaient d'Abidjan. Autre mauvaise nouvelle : la maladie frappe indistinctement enfants, adolescents, jeunes gens, jeunes filles et adultes. Il est fait mention d'un cas de garçonnet, âgé de moins de 5 ans. De 3 cas d'enfants, de sexe masculin dont l'âge varie de 5 à 14 ans.

On y apprend également que 7 adolescents et 3 adolescentes, dont l'âge varie entre 15 et 24 ans ont été contaminés par le virus. Par ailleurs, le rapport révèle que les personnes les plus touchées durant la période étaient, au niveau des hommes, celles âgées entre 35 et 44 ans (18 cas) ; tandis que chez les femmes, les plus infectées étaient celles dont l'âge varie entre 45 et 59 ans (16 cas). A la date du rapport, les citoyens de plus de 60 ans étaient moins touchés, avec respectivement un cas chez les femmes et 3 chez les hommes.

Ces personnes testées positives au covid-19 ont-elles contracté la maladie à l'extérieur du pays ou en étant au pays ? Le document répond à cette préoccupation en éclairant sur l'origine de ces contaminations. Selon le rapport, deux hypothèses peuvent être émises. Dans les deux cas, l'on arrive à la même conclusion : la plupart des transmissions sont des « cas importés » c'est-à-dire des personnes venues de l'extérieur du pays.

Dans la première hypothèse, sur un échantillon de 140 cas, 87 sont « importés », contre 53 « locaux » c'est-à-dire des gens contaminés au pays. Dans la deuxième hypothèse, sur un échantillon de 75 cas, 53 sont « importés » contre 22 « locaux ». On le voit, la maladie est venue de l'extérieur et se répand au contact de ces personnes venues de l'extérieur.

Aux dernières nouvelles, la Côte d'ivoire a enregistré 11 nouveaux, faisant passer le nombre de personnes testées positives de 168 à 179 le mardi 31 mars.