Sénégal: COVID-19 - L'État va assister un million de ménages en denrées

Des denrées alimentaires constituées de riz, sucre, huile, pâtes alimentaires et de savon, seront bientôt acquises par l'Etat du Sénégal afin d'assister un million de ménages pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus.

Le ministère du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, à travers le Commissariat à la sécurité alimentaire (Csa), a émis, hier, un avis de commande ouverte en procédure d'urgence pour l'acquisition de denrées alimentaires destinées à secourir un million de ménages (soit huit millions de personnes), vulnérables aux effets socioé-conomiques du Covid-19. Ces denrées sont composées, suivant les quantités minimales suivantes, de 5000 tonnes de riz brisé, 500 tonnes de sucre en conditionnement, 10 000 litre d'huile en conditionnement de cinq ou 10 litres, 1000 tonnes de pâtes alimentaires (vermicelles ou macaroni) en conditionnement de cinq ou 10 kg et 10 000 packs de savon de 18×300 grammes l'unité.

Cette aide alimentaire d'urgence est destinée aux 588 045 ménages en situation de vulnérabilité régulièrement enregistrés et consolidés dans le Registre national unique (Rnu) mis en place par l'État. Conjointement, 411 955 ménages parmi ceux qui n'ont pas de revenus fixes réguliers et ceux dont les moyens de consommation, de nutrition et d'existence sont impactés à cause de la pandémie seront recensés et sélectionnés suivant un processus de ciblage communautaire sous la coordination et la supervision de l'administration territoriale (gouverneurs, préfets et sous-préfets), en relation avec les maires et les forces de défense et de sécurité, indique la même source.

Des comités chargés de l'identification, de la sélection et de la validation des listes desdits bénéficiaires sera institué à l'échelle des régions, départements, arrondissements, quartiers ou villages. Des opérations de distribution vont incessamment démarrer sur l'ensemble du territoire national.