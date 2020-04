Tunisie: EST - Aymen Ben Mohamed - Une réconciliation en vue !

Le joueur qui a déposé une plainte en janvier dernier auprès de la commission des litiges de la FTF, serait sur le point de trouver un accord financier avec la direction du club. Une réconciliation qui pourrait accélérer son retour au Parc B.

Il figure parmi les joueurs qui ont fait les beaux jours de l'Espérance de Tunis ces dernières années et un des artisans des deux sacres continentaux de 2018 et 2019 avant qu'il ne décide de quitter le Parc B l'été dernier. C'est Aymen Ben Mohamed dont il s'agit. Il était l'un des piliers de l'équipe, un joueur adulé qui a quitté le Parc B par la grande porte. Sauf qu'en janvier dernier, il a déposé une plainte auprès de la commission des litiges de la FTF réclamant des impayés, salaires et primes, qui remontent à la saison 2017/2018.

En grosse difficulté au Havre

Au Havre où il a débarqué l'été dernier, Aymen Ben Mohamed connait une grosse difficulté d'adaptation. En témoigne ses quatre premiers mois au club durant lesquels il ne figurait même pas dans les plans de son entraineur, Paul le Guen.

En quatre mois, Aymen Ben Mohamed est passé du statut du joueur adulé, titulaire à part entière et double champion d'Afrique, au celui de remplaçant qui ne fait même partie des plans de son entraineur.

Depuis, les choses n'ont pas vraiment bougé pour lui au Havre et selon nos sources, il n'est pas exclu de voir Aymen Ben Mohamed de nouveau au Parc. Lui, tout comme Youssef Belaili, n'ont pas réussi dans leurs nouveaux clubs respectifs et semblent regretter leurs jours de gloire à l'Espérance de Tunis.

L'idée de voir Aymen Ben Mohamedde endosser de nouveau le maillot « sang et or » germe dans les esprits de certains dirigeants espérantistes. Une idée qui pourra faire son bout de chemin vu qu'une réconciliation est prévue entre le joueur et la direction du club. Selon le site « espérance-news » se basant sur des sources proches du Parc B, l'ancien latéral gauche « sang et or » est sur le point de trouver un accord financier avec la direction du club. Les négociations seraient menées par un responsable du club et l'accord devrait être conclu bientôt. Le joueur n'aurait qu'à retirer la plainte qu'il a déposée auprès de la commission des litiges de la FTF. Ainsi, les portes du Parc B lui seront de nouveau grandes ouvertes. À suivre !