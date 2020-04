Congo-Kinshasa: [Passation des marchés publics des kits électoraux,... ] BUFORDI - Bob Ngutu Muhema passe en revue les procédures adoptées par la CENI

communiqué de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU CONTRÔLE CITOYEN DES MARCHES PUBLICS DES KITS ELECTORAUX ET MACHINE A VOTER

Le Bureau de Formation et de Recherches pour un Développement Intégral, BUFORDI est une ONG qui mène le contrôle citoyen des marchés publics depuis 2013. Entre Avril 2018 et Mars 2020, il a conduit une étude sur les Kits électoraux pour l'enrôlement des électeurs et la machine à voter en vue de donner un éclairage sur les procédures de passations adoptées par la Commission Electorale Nationale Indépendant (CENI) ainsi que leurs conséquences sur le déroulement du processus électoral ayant abouti aux élections du 30 Décembre 2018.

A propos des résultats :

i) L'analyse montre clairement deux choix opérés par la CENI pour les deux marchés étudiés :

- Elle opta au mois de Février 2016 pour une longue procédure, appel d'offres international, pour l'acquisition des Kits d'enrôlement, laquelle devant être clôturée en 2017 après le délai constitutionnel requis pour l'organisation de l'élection présidentielle. L'idéal aurait été qu'elle prenne une procédure devant faciliter l'organisation des élections en fin décembre 2016, à savoir le gré à gré ;

- En fin Janvier 2018, soit environs 9 mois avant la tenue des élections couplées de décembre 2018, temps jugé suffisant pour lancer un appel d'offres pour les fournitures, la CENI jette son dévolue sur l'entente directe, procédure contraire à l'une des recommandations de l'Accord politique de la Saint Sylvestre relative à la rationalisation du coût des élections. Car, le gré à gré ne permet pas à l'Etat Congolais de générer des économies.

ii) Le marché des Kits d'enrôlement a fait objet de deux recours introduits auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et les décisions prises à l'issue de leur traitement témoignent de l'impartialité de la CENI. C'est le cas de SITELLE sous-traitant de GEMALTO dont la décision du Comité de Règlement de l'ARMP n'a pas produit d'effet.

iii) Le recours à une commission ad hoc par la CENI pour passer les marchés des Kits d'enrôlement des électeurs, une pratique contraire à la loi relative aux marchés publics qui impose l'institution d'une cellule de gestion des projets et des marchés publics.

iv) Si, pour les marchés des Kits d'enrôlement, un effort a été fait par la CENI pour respecter notamment la disposition de l'article 9 au point 3 en publiant certains documents y relatifs, sur le site de l'ARMP, elle n'a publié aucun document retraçant les marchés de la machine à voter. Ce qui confirme l'opacité des procédures appliquées pour ces acquisitions.

v) Le rapport général du processus électoral de 2012 à 2019, renseigne le coût total d'acquisition de la machine à voter de 176. 468. 116 USD, soit 293. 266. 473, 015 CDF. Tout porte à croire que si la CENI avait opté pour l'appel à concurrence, ce coût pourrait être en deçà, car à travers plusieurs soumissions elle devrait prendre le mieux offrant. Donnant ainsi la possibilité de comparer le prix et la qualité de la machine à voter.

vi) La pratique de gré à gré pour la plupart des marchés autour des élections de décembre 2018 par la CENI est véritablement une preuve éloquente attestant l'essoufflement du système de passation des marchés publics et favoriserait la corruption.

vii) Le silence coupable de l'ARMP sur la non publication par la CENI des documents des marchés, en l'occurrence les contrats des marchés de gré à gré comme celui de la machine à voter, effrite davantage le rôle de régulation des marchés publics lui dévolue et appelle le questionnement de la nécessité et de la pertinence de la réforme dans ce secteur. Il en est de même de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, DGCMP, qui s'évertue à autoriser une légion des marchés de gré à gré sans tenir compte des conditions qui en président.

A propos des recommandations :

Le choix des procédures de passation des marchés publics par la CENI devrait tenir compte du contexte politique changeant allant dans le sens de faire respecter la constitution et le calendrier électoral en conformité avec la loi sur les marchés publics ;

Instituer immédiatement au sein de la CENI, à l'instar des autres autorités contractantes, une cellule de gestion des projets et des marchés publics en vue de se conformer à la législation nationale sur les marchés publics. Ceci pourrait demander une mise à jour de son cadre organique ;

Recourir prioritairement à la procédure d'appel d'offres telle que définie par la loi pour l'acquisition des kits électoraux en considérant l'échéancier électoral qui, du reste, est constitutionnel ;

Publier les documents des marchés publics notamment les demandes d'autorisation spéciale et les contrats des marchés de gré à gré ;

Faire en sorte que la loi électorale spécifie clairement le recours à l'appel d'offre comme mode principal de passation des marchés par de la CENI ;

La DGCMP devrait se rassurer que les autorisations spéciales de recourir à la procédure de gré à gré soient accordées en conformité avec les conditions définies dans la loi relative aux marchés publics ;

L'ARMP devrait assumer pleinement son rôle de régulateur en faisant respecter les critères de transparence, rationalité et efficacité. Cela appelle un leadership fort et exemplaire.

Fait à Kinshasa, le 25 Février 2020

Bob NGUTU MUHEMA

Coordonnateur Du Bufordi