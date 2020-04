Congo-Kinshasa: Riposte contre le COVID-19 - "Médecins Sans frontières" prêt à soutenir la RDC

Afin de lutter efficacement contre la pandémie du COVID-19 présente en RDC, les autorités du pays travaillent en odeur de sainteté avec ses différents partenaires, pour limiter la propagation de ce virus meurtrier.

A cet effet, le Président de la Chambre haute du parlement, Alexis Thambwe Mwamba, a reçu en audience hier, mercredi 1eravril 2020, M. Reynier de Montlaux Stéphane, représentant «toutes sections» de Médecins Sans frontières RDC. Ensemble, les deux hommes ont échangé sur l'apport des Médecins Sans frontières dans la lutte contre cette pandémie mondiale en République démocratique du Congo.

Au sortir de cette rencontre, devant la presse parlementaire, Reynier de Montlaux Stéphane, s'est montré favorable à l'idée de soutenir la RDC dans la riposte contre le Coronavirus. «Nous avons discuté de la pandémie à COVID-19 dans la riposte qui vient de se mettre en œuvre au niveau de la RDC, de nos préoccupations communes, nos inquiétudes et de la manière dont Médecins Sans frontières pourra contribuer dans l'effort national face à cette nouvelle crise sanitaire», a déclaré le Représentant de cette organisation non gouvernementale.

A la question de savoir comment ils comptent s'y prendre, Reynier de Montlaux Stéphane a rappelé que son organisation caritative privée à but humanitaire est présente dans toutes les activités médicales, dans des hôpitaux et centres de santé, dans 16 provinces en RDC, pour maintenir les activités médicales pendant cette période. « Nous intervenons au travers des hôpitaux et centres de santé d'abord pour maintenir les activités médicales pendant cette période, c'est l'essentiel que les gens trouvent de traitement pour autres choses que la COVID-19, et nous préparons des hôpitaux, des centres de santé dans lesquels nous travaillons à faire face à l'afflux des patients Covid avec les procédures nécessaires en terme d'hygiène, de protection du personnel, d'organisation des soins... », a par ailleurs ajouté ce membre de MSf.

Dans son élan, Reynier de Montlaux a signifié qu'actuellement, Médecins Sans frontières est en discussion avec diverses provinces pour organiser des centres dédiées au traitement du COVID-19. En gros, au regard de sa vision globale et sanitaire, le Représentant du Bureau de MSF voulait à tout prix prendre langue avec certaines autorités du pays dont le Bureau du Sénat. Dans l'entretemps, cette structure sanitaire est en train d'établir leurs listes de besoins prioritaires en fonction de la situation du COVID-19 province par province et de stratégie nationale que prendra la RDC, question de coordonner sous l'autorité du Ministère de la Santé publique et de la riposte contre la COVID-19.

Il sied de rappeler que l'association Médecins Sans frontières est une Organisation caritative privée à but humanitaire d'origine française et dont le Bureau International siège est à Genève, en Suisse. Elle offre une assistance médicale d'urgence dans des cas comme les conflits armés, les catastrophes naturelles, les épidémies et les famines. Elle offre également des actions à long terme lors des conflits propagés ou d'instabilité chronique, dans le cadre de l'aide aux réfugiés ou à la suite de catastrophes.