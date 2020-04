Congo-Kinshasa: Coronavirus - Pius Muabilu s'investit dans la sensibilisation et la désinfection

La lutte contre la pandémie de coronavirus se mène surtout dans l'angle du respect des mesures barrières notamment, le lavage régulier des mains pour en éloigner les bactéries et amoindrir les risques de propagation du virus.

Ce qui explique l'implication totale du ministre d'Etat congolais en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu dans cette bataille mondiale. Le mardi 31 mars 2020, il était une fois de plus descendu sur terrain dans le but de sensibiliser la population à l'application des mesures édictées par les services de santé publique et le gouvernement. Mais également pour poursuivre l'opération de désinfection du district de Mont-Amba amorcée il y a quelques jours.

Ce mardi, Pius Muabilu et son équipe ont désinfecté plusieurs endroits publics et privés du secteur, avant de remettre les matériels de protection et prévention à certains hôpitaux du coin. Marchés, avenues, églises, homes des vieillards ont été désinfectés.

En sa qualité de Notable de Mont-Amba, le ministre d'Etat a posé cet acte pour sauver les vies humaines des congolais en cette période de crise sanitaire mondiale. Il finance lui-même cette opération ayant pour ultime objectif de désinfecter les différentes communes du district de Mont Amba, afin de combattre la pandémie de COVID-19.

Aux prises avec la presse, le Père VOMI Serge Kevin, Curé de la paroisse Saint KIWANUKA de Limete, s'est dit très satisfait du geste posé par le ministre de l'Urbanisme. Ainsi, a-t-il appelé tous les habitants de Mont-Amba à soutenir sans ambages les actions de l'Autorité Morale du CNC. "Ce n'est pas pour la première fois qu'il nous vient en aide, il le fait souvent, soit à travers son parti le CNC, soit à travers la fondation qui porte son nom", a laissé entendre ce prêtre de Dieu. Pour lui, voir quelqu'un qui pense à la bonne santé des autres est une preuve d'amour et de reconnaissance.

A cet effet, le Père VOMI convaincu que le geste du ministre d'Etat est un exemple que d'autres politiques peuvent bien imiter, a exhorté les Chrétiens du pays à prier pour le bienfaiteur inné qu'est Pius Muabilu. "Donner n'est pas synonyme d'avoir les moyens, mais plutôt le bon cœur", a-t-il commenté.

Lancée le week-end dernier, l'opération se poursuit sur l'ensemble du district de Mont-Amba avec succès. Elle va se dérouler jusqu'à la fin de la pandémie du coronavirus, rassure Pius Muabilu.

Rappelons que le 27 mars dernier, le ministre de l'Urbanisme avait procédé à la remise d'un lot de matériels de riposte à la pandémie au chef du quartier Kingabwa Grand-Monde, coin important de la Commune de Limete, et à quelques membres de la Croix-Rouge Internationale. Il s'agit notamment, des pulvérisateurs, des masques de protection à fabrication locale et une enveloppe financière consistante.

Pour lui, la pandémie de coronavirus ne doit pas persister longtemps en RD. Congo, en raison des dégâts en perte en vies humaines qu'elle cause et du décaissement financier considérable dans le cadre de la riposte.

Aussi, s'imprégnant des mesures prises par le gouvernement central pour répondre aux effets néfastes de covid-19 sur les congolais, Pius Muabilu a appelé tous les propriétaires immobiliers de ne pas déguerpir leurs locataires en situation d'insolvabilité jusqu'au mois de juin 2020.